"Wolność" - podsumowuje jedna z ankietowanych kobiet zapytana o to, co najbardziej podoba jej się w byciu singielką. Jest to słowo silnie zakorzenione w świadomości Polek, kiedy myślą o pozytywnych stronach stanu wolnego. Jednak badanie przeprowadzona przez ZaadoptujFaceta wykazało, że chociaż 75% ankietowanych nie widzi problemu w byciu singlem, to 8 na 10 chciałoby być w poważnym związku.

Powód, dla którego to pragnienie niekoniecznie przekłada się na rzeczywistość, może być dość złożony. Jednym z czynników wskazywanych przez respondentki była przeszłość. Według 60% badanych ich poprzednie związki mogą być powodem przeszkód, zarówno fizycznych jak i psychicznych, w nawiązaniu nowej romantycznej relacji.

Maria Reimão, psycholog, z którą skonsultowała się aplikacja randkowa ZaadoptujFaceta, wyjaśnia, że dana osoba może mieć różne oczekiwania co do przyszłego związku ze względu na sposób, w jaki jej zachowanie jest kształtowane przez wcześniejsze doświadczenia. Dla Polek, które wolą być w parze, psycholog wskazuje, że kluczem do sukcesu jest umiejętność postrzegania rodzącego się związku jako nowej możliwości. Nie ma żadnych oczekiwań ani norm dotyczących tego, jak powinien on wyglądać.

Izolacja społeczna

Poza czynnikami związanymi z przeszłością, blokada emocjonalna spowodowana wymuszonym dystansem społecznym podczas pandemii może wyjaśniać trudności, które towarzyszą 41% respondentek podczas komunikowania się z nowymi osobami. Tendencje te potwierdzają ostatnie badanie, które ostrzegają o negatywnych skutkach izolacji dla naszej zdolności do interakcji z innymi.

W związku z tym, że tempo interakcji społecznych będzie stopniowo powracać do "normalnego" stanu, może być konieczne podjęcie świadomych wysiłków w kierunku do nawiązywania kontaktów, które mogą prowadzić do stworzenia pożądanego rodzaju związku, zwłaszcza w sferze miłości.

Oferując możliwość przeżywania związku, który zaczyna się cyfrowo, a kończy fizycznie, aplikacje randkowe są praktyczną alternatywą w tej nowej normalności.

- Inicjowanie takich spotkań na odległość może ułatwić interakcję i być płynnym sposobem na nawiązywanie nowych kontaktów - komentuje Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Pożegnanie z presją społeczną

Warty odnotowania jest fakt, że presja społeczna nie jest już problemem dla Polek, które w większości (64%) stwierdziły, że nie czują się pod presją związaną z byciem singielką i w pełni w pełni akceptują swój stan wolny.

- 28% respondentek stwierdziło, że woli być singlem - podsumowuje Rocio Cardosa.