6 września obchodziliśmy Dzień Walki z Prokrastynacją. To dobry moment na to, by uświadomić sobie, jak ważne jest planowanie i wykonywanie obowiązków.

Dlaczego wciąż odkładamy sprawy „na potem”? Co zrobić, by pozbyć się tego nawyku? Reklama Na te pytania w „Dzień Dobry TVN” opowiedział Jakub B. Bączek - trener mentalny.