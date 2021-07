Przebywanie w domu może sprawić, że zaczynamy tęsknić za naszym życiem towarzyskim, a co za tym idzie, również za randkami. Jednak, co dokładnie lubimy i czego szukamy w świecie randek?

- Aby poznać odpowiedź na to pytanie, zapytaliśmy o to Polki. Odkryliśmy, że w rzeczywistości to, co motywuje nas do randek, to nasze własne pragnienie i decyzja o spotkaniu kogoś, 63% respondentów przyznało, że chodzą na randki, ponieważ tego chcą - powiedziała Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta. - Chociaż ponad połowa badanych potwierdza, że wyszło z facetem tylko po to, aby 'się nie nudzić' (57%), to seks nie jest główną motywacją. 74% Polek przyznało, że to nie jest to, co motywuje je do chodzenia na randki. Co więcej, 80% wyznaje zasadę więcej niż 3 randki, zanim pójdą z facetem do łóżka. Zatem, co sprawia, że decydujemy się na randkę: pragnienie, aby nie być samemu w okresie izolacji, czy może bardziej fizyczny impuls? - dodaje.

Jak odróżnić to, czego szukamy i od tego, czego oczekują od Ciebie faceci, z którymi się spotykasz? Jak rozgraniczyć to, co naprawdę chcemy znaleźć, kiedy myślimy o randkach?

Sex vs. towarzystwo

Choć jest to kwestia indywidualna, to większość z nas szuka mieszanki obu tych cech. Te dwa elementy nie są sprzeczne, ale fundamentalne w związku. Poszukiwanie partnera jest motywowane chemią, która łączy nas nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale również fizycznym.

Jeśli zatem umawiasz się na randki po to, aby, nie nudzić się w domu, albo po to, aby urozmaicić rutynę, to niekoniecznie jest to coś złego. Nie jest to również nic nieprzyzwoitego, jeśli chcesz urozmaicić swoje spotkania, ponieważ lubisz cieszyć się swoim życiem seksualnym. Wszystko sprowadza się do zachowania równowagi.

Oczekiwania

Społeczeństwo narzuciło nam standardy, które wpływają na to, że uważamy coś za "właściwą rzecz do zrobienia". Innymi słowy, mimo że powoli zostawiamy te oczekiwania za sobą, może się zdarzyć, że będziemy powielać przekonanie, że kobieta, która "dobrze sobie radzi" zawdzięcza to pieniądzom, pracy i partnerowi, albo że "do tej pory" powinna już mieć stałego partnera.

- Niestety, czasami wywiera to presję na znalezienie partnera, co może prowadzić do podejmowania niewłaściwych wyborów lub zamienić Twoje relacje w chaos. Dlatego najlepiej jest nie brać pod uwagę oczekiwań społeczeństwa - komentuje Rocio Cardosa.

Chemia

Chociaż może to być dość niezręczne do przyznania, to rzeczywistość jest taka, że zależności od osoby oczekujesz innych rzeczy. Na przykład, nawet jeśli czujesz do niego pociąg, to jednocześnie możesz nie wyobrażać sobie poważnej relacji z tą osobą, lub odwrotnie, może to być idealny facet do przedstawienia rodzicom, ale po prostu nie ma między wami żadnej chemii.

Analizując te "wibracje", które czujesz po pierwszych kilku spotkaniach, możesz zdecydować, jaki rodzaj dynamiki chcesz obrać. Ważne jest, aby być szczerym i bezpośrednim: niech wie, czy jest dla Ciebie kimś, z kim miło chcesz spędzić czasu, czy raczej jest osobą, z którą chcesz zbudować coś trwałego.

Poznajcie siebie

Randki to również interesująca przestrzeń do tego, aby dowiedzieć się, jacy jesteśmy, jak inni nas postrzegają, czego pragniemy, a czego wolimy unikać. Prowadzą nas również do ponownej oceny siebie i samodoskonalenia.

- Wiele z tych lekcji przychodzi naturalnie i bez wcześniejszego planowania, ale często zdarza się, że wracamy do randek, aby uwolnić się od nieprzyjemnych doświadczeń, znaleźć w życiu nową drogę i przekonać się, że cieszenie się naszym czasem i towarzystwem innych jest całkowicie w porządku. Kluczem jest, aby być tego świadomym i jak najlepiej wykorzystać swoje randki - konkluduje Rocio Cardosa.