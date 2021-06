Chociaż ludzie często kojarzą „rozmowę wewnętrzną” z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, lekarze uważają to zjawisko za normalne – i to w każdym wieku. Zdaniem naukowców w pewnych okolicznościach może to być nawet korzystne.

Dlaczego rozmowy z samym sobą są ważne? O tym w „Dzień Dobry TVN” opowiedzieli: autor książki „Książka do rozmawiania ze sobą” Marcin Szczepaniak oraz psycholog Joanna Chmura.