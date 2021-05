Agata Cyran, dietetyk Dietly.pl podpowiada 3 propozycje na wiosenne porządki w Twoim wnętrzu. Sprawdź i wprowadź je do swojego życia!

1. Zacznij odpoczywać

W ferworze wiosennych porządków, dążenia do lepszej formy na lato oraz codziennych obowiązków, często zapominamy o tym, żeby odpocząć. Podczas odpoczywania zwiększamy swoją kreatywność oraz zbieramy energię do dalszego działania. Nawet jeśli wydaje Ci się, że na odpoczynek absolutnie nie masz czasu, przeanalizuj swój plan dnia i znajdź moment, który możesz poświęcić tylko dla siebie, nawet jeśli miałoby to być symboliczne 10 minut. Pamiętaj, że to nie jest “zmarnowany” czas. Przecież kiedy ładujesz telefon, też musisz go na jakiś czas odłożyć. Traktuj czas dla siebie jako ładowanie baterii, regenerację. Dzięki temu będziesz miała więcej energii w pracy i spędzając czas z bliskimi.

Zastanów się, co dla Ciebie oznacza prawdziwy odpoczynek. Dla niektórych może to być czytanie książek, spacer, pójście na masaż lub relaksacyjna kąpiel, a dla innych leżenie na kanapie i patrzenie się w sufit (i to też jest ok!).

2. Wprowadź zdrowy nawyk

Jednym z najważniejszych zdrowych nawyków jest odpowiednie odżywianie. To, co jemy wpływa na prawie każdy aspekt naszego życia, dzięki zmianie naszego jadłospisu na lepsze, możemy mieć więcej energii, lepszy sen, więcej siły i motywacji do działania.

Sama pomyśl, jak się czujesz, kiedy jesz nieregularnie, a do Twojego koszyka w sklepie trafia dużo wysoko przetworzonych produktów takich jak słodycze, chipsy i inne przekąski. Zdecydowanie trudniej wtedy o dobre samopoczucie.

Właśnie dlatego, zachęcamy Cię do wprowadzenia zdrowych produktów do swojej diety takich jak: pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa do każdego posiłku, ryby (2 x w tygodniu), garść orzechów każdego dnia. Pamiętaj, że wyrabianie nawyku trwa, więc nie przejmuj się jeśli nie uda Ci się zmienić swojej diety o 100% od jutra.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie swojej diety lub zwyczajnie nie masz czasu gotować, bo chcesz ten czas poświęcić na odpoczynek (patrz pkt. 1), to możesz skorzystać z diety pudełkowej.

3. Zadbaj o siebie na własnych zasadach

Wiosenne sztuczki makijażowe, pielęgnacja skóry po zimie, jak zadbać o włosy na wiosnę, najnowsze wiosenne trendy odzieżowe, treningi na formę do lata. Zostaliśmy zbombardowani różnymi trickami i metodami na poprawienie naszego wyglądu na wiosnę. Nie ma w nich oczywiście nic złego, ale tych pomysłów jest po prostu bardzo dużo. Gdybyśmy chciały je wszystkie wprowadzić w życie, nie starczyłoby nam dnia. Właśnie dlatego zachęcamy Cię, żebyś zastanowiła się i szczerze odpowiedziała sobie na pytanie, co dla Ciebie jest w tym roku ważne.

Pamiętaj, żeby nie brać na siebie zbyt dużo, bo niezrealizowane plany mogą być przyczyną frustracji. Może priorytetem będzie dla Ciebie zadbanie o swoją dietę i znalezienie czasu na odpoczynek? A jak będziesz miała czas, to jeszcze postarasz się poprawić stan swojej cery? Niezależnie od tego, co wybierzesz, zmiany dokonuj na własnych zasadach, po przeanalizowaniu, czy to naprawdę jest dla Ciebie w tym momencie ważne.

To jak, gotowa na wiosenne porządki w swojej głowie, dzięki którym poczujesz się lepiej na dłużej niż tylko na chwilę?