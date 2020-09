Uczucia pod lupą

Początkowa faza relacji zwykle objawia się bardzo silnymi emocjami, takimi jak namiętność czy intymność. Na tym etapie znajomości chcemy spędzać każdą wolną chwilę z partnerem. Brak tu sprzeczek czy nieporozumień, a nawet jeśli takowe się pojawią - szybko uznajemy je za pociągające i intrygujące. Jednak tzw. faza „miesiąca miodowego" bardzo szybko mija, a wraz z nią emocjonalne zaangażowanie w związek. Jeśli nie zadbamy o utrzymanie odpowiedniej w nim temperatury, rutyna i sprawy dnia codziennego mogą wpłynąć negatywnie na jakość naszej relacji.

Dzień za dniem

Monotonia dnia codziennego sprawia, że dni niczym się od siebie nie różnią, brak w nich spontaniczności i świeżości. Pary w kilkuletnich związkach mogą odczuwać w takiej sytuacji zmęczenie i nudę, które będą objawiać się kłótniami i pretensjami. Problemem może być brak nowych tematów do rozmów, wspólnych zainteresowań czy pasji. Namiętność, niegdyś bardzo silna, teraz powoli zanika, a wraz z nią pożądanie. To niestety sprawia, że coraz rzadziej mamy ochotę na seks, co może wprawiać nas w zaniepokojenie o przyszłość relacji. Takie wypalenie w związku jeż dosyć częstym zjawiskiem, nawet jeśli partnerzy wciąż się kochają. Zachęcamy, by nie zrezygnować z udanej relacji, a zamiast tego zawalczyć i postarać się przywrócić te silne emocje, które towarzyszyły nam na samym początku.

Bezcenne chwile

Kiedy zawalczyć o relację i przywrócić namiętność, intymność, bliskość i pożądanie jak nie teraz? Postarajmy się wyjść z inicjatywą i znaleźć motywację do odświeżenia związku.

Od czego zacząć i jakie kroki podjąć, by czuć się tak wspaniale, jak na początku relacji? Jak obudzić uśpione w nas pożądanie i przypomnieć sobie o emocjach, od których wszystko się zaczęło?

10 sposobów jak przywrócić bliskość w związku?

1. Zmiana Myślenia

Zapomnijmy o przekonaniu jakoby każdy długoletni związek, był skazany na nudę i rutynę. Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoją relację. Pamiętajmy, że mimo upływu czasu powinniśmy zabiegać o partnera tak samo, jak na początku.

2. Randka

Wprowadźmy do związku nowy zwyczaj, polegający na spędzaniu jednego dnia w tygodniu tylko we dwoje. Możemy ten czas poświęcić na wspólną kolację na mieście, na romantyczny spacer, a gdy mamy trochę więcej czasu-zorganizujmy wycieczkę rowerową albo zwiedzanie. Latem co prawda mamy o wiele więcej możliwości i energii na spędzanie czasu poza domem, ale i jesienią, czy zimą jest ich całkiem sporo: spacer po lesie, tzw. staycation czyli zwiedzanie we własnym mieście, wyprawa poza miasto etc.. Czas spędzony z dala od codziennych obowiązków przypomni nam pierwsze spotkania, podczas których z ciekawością pochłanialiśmy każdą wspólnie spędzoną chwilę.

3. Wspólny wyjazd

Tylko dla nas, tylko we dwoje, z dala od zmartwień. Pozwólmy sobie na chwilę zapomnienia i pozwólmy sobie na czas bez dzieci, rodziny, znajomych. Warto wrócić do miejsca, które kojarzy nam się z wczesnymi latami związku, np. podróżą poślubną. Jeśli dotychczas nie mieliśmy możliwości wyjechać sami, tym bardziej weźmy kilka dni wolnego, by zainwestować w pielęgnację naszej relacji. Taki wyjazd może z powrotem ożywić emocje płynące z dawania sobie wzajemnie poczucia szczęścia i spełnienia. Cel podróży nie ma znaczenia – najważniejsze, żeby to było miejsce, które oboje lubimy i które dobrze nam się kojarzy.

4. Czułe gesty i słowa

W nowych związkach nie ma dnia bez przytulenia, trzymania się za ręce, czy ukradkowych pocałunków. Słowa „Kocham Cię” występowały w naszym języku niemal tak często, jak „Dzień dobry”. Takie gesty wywoływały uczucie motyli w brzuchu i zapewniały o wzajemnym uczuciu i pożądaniu. To naturalne, że chcemy czuć się przez kogoś kochani, a ta potrzeba wcale nie znika w trakcie trwania związku. Wystarczy „Kocham Cię” rzucone niby mimochodem do partnera – te magiczne słowa powtarzane codziennie mogą zdziałać cuda i rozpalić na nowo ogień w naszej relacji.

5. Gry i zabawy

Naszą relację mogą podsycić także różnego rodzaju gry. Wspólne oddawanie się rozrywce przypomni nam o beztroskich chwilach początków relacji. Gry i zabawy mogą być przy okazji dobrym sposobem na lepsze poznanie partnera. Na rynku możemy znaleźć wiele ciekawych gier dla par, zarówno psychologicznych, jak i erotycznych. Gry typu „jak dobrze mnie znasz" nie tylko dostarczą nam dużą dawkę rozrywki, ale również zbliżą nas do siebie. Wybór gier warto wcześniej uzgodnić z partnerem, tak aby obydwie strony czerpały z nich, jak najwięcej radości. Zwykłe popołudnie przed telewizorem zamieńmy na czas aktywnej rozrywki, a temperatura w związku wzrośnie.

6. Atrakcyjność

Codzienność życia z partnerem pod jednym dachem sprawia, że z czasem przyzwyczajamy się do swojego wyglądu i zapominamy o tym, co niegdyś było dla nas atrakcyjne u drugiej osoby. Nie przykładamy już tak dużej wagi do swojego wyglądu, jak przed wyjściem na pierwszą randkę i to jest naturalne - w końcu żyjemy razem i na co dzień nie poświęcamy tyle czasu na wyeksponowanie urody. Jednak warto, od czasu do czasu przypomnieć partnerowi jak wyglądamy w odświętnej wersji ubioru, ułożonych włosach i wypielęgnowanych dłoniach. Pamiętajmy, że czujemy się zwykle lepiej, gdy jesteśmy zadbani, więc dajmy też tę satysfakcję naszej drugiej połówce i nawet bez okazji pokażmy się w domu w odświętnej wersji.

7. Fantazja erotyczna

Po wielu latach wspólnego pożycia możemy odczuwać monotonię w sypialni. Dobrym sposobem na rozbudzenie pożądania jest wprowadzenie do łóżka odrobiny finezji. Wszystko zaczyna się od rozmowy. Nie bójmy się mówić partnerowi o swoich fantazjach erotycznych, a także bądźmy otwarci na jego propozycje i pragnienia. Zawsze jest dobry czas na próbowanie nowych rzeczy. Może wypad pod namiot, albo wieczór w klimacie orientalnym czy też wynajęcie pokoju w hotelu na jedną noc? To, co teraz wprowadzimy do naszego pożycia, może stać się inspiracją na kolejne lata, która ponownie rozpali ogień naszej namiętności.

8. Komunikacja

Związek nie może zdrowo funkcjonować bez szczerej komunikacji między partnerami. Rozmowa o emocjach, a także dzielenie się przemyśleniami, obawami czy problemami jest kluczem do pełnej swobody i wzajemnego zrozumienia. Jak rozpocząć taką rozmowę, jeśli wcześniej brakowało nam w związku szczerości? Dobrym sposobem jest zacząć od zabawy, w której udajemy, że spotkaliśmy się po raz pierwszy i rozmawiamy przez 30 minut tak, jakbyśmy nic o sobie nawzajem nie wiedzieli. Spróbujmy poznać siebie w tym czasie jak najlepiej, a nuż dowiemy się o sobie nawzajem czegoś nowego?

9. Niespodzianki

Aby wzbudzić ponowne zainteresowanie w związku, zacznijmy robić sobie nawzajem niespodzianki. Kolacja przy świecach, prezent bez okazji, wypad na weekend czy wyjście do teatru-to tylko małe gesty, które mogą zaskoczyć partnera i sprawić, że wieczór będzie wyjątkowy. Regularne podsycanie zainteresowania partnera nie pozwoli naszemu uczuciu zgasnąć.

10. Poczucie humoru

Wspólny śmiech wyzwala w nas tyle endorfin, że nie sposób się ponownie w sobie nie zakochać! Dystans do siebie, a także dzielenie się rzeczami, które nas śmieszą to niezbędne elementy do utrzymywania bliskości między ludźmi w każdej relacji. Zobaczmy czy są rzeczy, które bawią nas w równym stopniu i skupmy się na nich. Wprowadźmy dobry humor do naszego życia, nie tylko podczas urlopu.

Zawsze jest dobry czas na zadbanie o związek i włożenie wysiłku w odszukanie w sobie tych emocji, które towarzyszyły nam podczas pierwszych randek. Jeżeli podejmiemy się pracy nad relacją z ciekawością, a nie z poczucia obowiązku, mamy szansę na ożywienie dawnego pożądania. Wykorzystując nowe możliwości, możemy zyskać nowe pokłady energii, ale i wiele innych profitów w relacji związanych z odbudową uczuć.