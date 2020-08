Projektantka wspomina, że już od pierwszego spotkania pomiędzy nią a bohaterkami publikacji pojawiła się więź. Chciała przede wszystkim poznać osoby, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. Przyznała także, że żyjąc w Warszawie na wysokim poziomie, przebywa w kryształowej bańce i być może nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda rzeczywistość poza nią. Ta narracja bardzo spodobała się bohaterkom. Panie doceniły jej szczerość i bezpośredniość, co zaowocowało ciekawym przedsięwzięciem.

– „Nie boję się” to hashtag, który dotarł już do ponad 3 mln odbiorców. Po 18 miesiącach istnienia Ery Nowych Kobiet doszłam do wniosku, że Polki nie są szczęśliwe dlatego, że boją się być szczęśliwe. Czują strach przed oceną innych, krytyką, zazdrością. Hashtag „Nie boję się” oznacza: nie boję się mówić o tym, co mnie boli, prosić o pomoc, rozmawiać z mężem, mężczyzną, przyjaciółką czy też mamą – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Joanna Przetakiewicz.

Właścicielka La Manii wspomina, że przed rozpoczęciem projektu poprosiła o radę znajomą dziennikarkę. Chciała wiedzieć, czy kierunek, w jakim pragnie pójść, jest słuszny. Przyjaciółka zwróciła jej uwagę, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie prosta, ponieważ ludzie często nie potrafią stanąć oko w oko z prawdą i zmierzyć się z demonami przeszłości. To nie zniechęciło Joanny Przetakiewicz do dalszego działania. Tłumaczy, że rozmowy z bohaterkami wiele jej uświadomiły.

– Trzy najczęstsze i najpoważniejsze problemy współczesnych Polek to: zależność finansowa, brak wsparcia oraz krytyka pojawiająca się ze strony innych. Nie spodziewałam się, że krytyka jest tak bolesnym i częstym problemem. Jedna z bohaterek mojej książki powiedziała, że ani podwójne bankructwo, ani diagnoza bardzo złośliwego raka mózgu nie załamały jej tak bardzo jak hejt ze strony znajomych. Takie sytuacje pokazują, jak ważne jest, żeby zastanowić się, kiedy podcinamy komuś skrzydła – tłumaczy.

Joanna Przetakiewicz uważa, że współczesny świat narzuca kobietom zawrotne tempo. Przez to wiele z nich nie potrafi znaleźć czasu dla siebie. Tymczasem chwila relaksu i odpoczynku jest niezbędna, by móc osiągnąć szczęście.

– Dzisiaj bardzo brakuje nam czasu. Ciągle pędzimy, nie dajemy sobie szansy na pytania dotyczące tego, czy czujemy się bezpiecznie, spokojnie oraz czego pragniemy – zaznacza.