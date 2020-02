W dzisiejszych czasach żyjemy szybko i intensywnie. Na co dzień staramy się pogodzić ze sobą wiele ról: pracownika, współmałżonka, rodzica czy przyjaciela. Mamy mnóstwo obowiązków, z których niełatwo jest się wywiązać. Nie dziwi więc, że stajemy się coraz bardziej zmęczeni i zestresowani. Co więc warto zrobić, by w naszej codzienności było mniej stresu? Poniżej przedstawiamy 5 wskazówek jak radzić sobie ze stresem.

Reklama

Odpowiednio zarządzaj swoim czasem

Czas, a właściwie jego brak bywa jednym z największych bodźców stresowych. Właśnie dlatego chcąc zniwelować stres warto nauczyć się planować i zarządzać swoim czasem. Pomocna w tym okazać się może lista zadań na dany dzień, tydzień czy miesiąc. Tworząc taką listę „do zrobienia”, powinniśmy ustalić priorytety zadań oraz oceniać, co jest dla nas ważne, a co można pominąć lub odłożyć w czasie. Warto tu wspomnieć o regule Pareto, inaczej zwaną regułą 80/20, która przydaje się przy ustalaniu priorytetów.

– Reguła Pareto zakłada, że przeważnie ok. 20 proc. podejmowanych wysiłków odpowiada za 80 proc. rezultatów. Właśnie dlatego przygotowując sobie listę zadań warto podzielić je według następującej hierarchii: zadania priorytetowe, które musimy wykonać sami; zdania ważne, które może za nas w razie potrzeby wykonać ktoś inny oraz zadania mniej ważne, które możemy odłożyć w czasie. Taki podział pozwoli nam na określenie kluczowych zadań, których wykonie pozwoli zrobić krok do przodu w realizacji naszych celów – wyjaśnia Dorota Kobierska, trener rozwoju osobistego, coach, psychoterapeuta, właścicielka firmy Personal Effect.

Znajdź czas na odpoczynek i przyjemności

Zarządzając czasem nie można zapomnieć o chwili na regenerację umysłu i ciała. Podczas odpoczynku możemy wyciszyć emocje i uporządkować myśli. Odprężeni zyskujemy potrzebny dystans, dzięki czemu lepiej rozumiemy siebie i innych. Dodatkowo regularny relaks odpowiednio wpływa na zdolności intelektualne. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że stan odprężenia wspomaga proces zapamiętywania i kojarzenia faktów, co przekłada się na to, że działamy efektywniej. Odpoczynek ma także zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Likwiduje przykurcze mięśni i łagodzi bóle nerwowe. Właśnie dlatego codziennie powinniśmy znaleźć choć pół godziny dla siebie na zrobienie czegoś, co sprawia nam satysfakcję. Mogą to być takie przyjemności jak: relaksująca kąpiel, masaż, dobra książka, film czy aktywność fizyczna. Poświęćmy ten czas, aby zrobić coś, na co zawsze mieliśmy ochotę.

Otaczaj się pozytywnymi osobami

To w jakim środowisku funkcjonujemy, ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, jak również na to jak postrzegamy siebie i sytuację, w której się znaleźliśmy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu z rodziną i bliskim osobami, których obecność sprawia, że czujemy się dobrze.

– W walce ze stresem ważne jest budowanie własnej wartości i pewności siebie. Właśnie dlatego jak najwięcej czasu powinniśmy spędzać w gronie bliskich, z osobami, przy których nie czujemy się oceniani i osądzani. Wtedy możemy być sobą i nikogo nie udawać, a to ważne w procesie budowania pewności siebie. Dodatkowo obecność najbliższych daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, że obok nas jest ktoś, do kogo możemy zwrócić się o pomoc w trudnych chwilach - dodaje Dorota Kobierska.

Działaj, zamiast rozmyślać o problemach

Reklama

Zamiast rozmyślać o problemach o wiele lepiej jest poświęcić ten czas na działania dążące do ich rozwiązania. Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia i często z pozornie najtrudniejszej sytuacji jesteśmy w stanie wybrnąć. Zamiast poświęcać energię na myślenie o kłopotach wykorzystaj ją na działanie. Największym wrogiem w rozwiązywaniu problemów jest bezczynność, a długotrwała powoduję narastanie stresu, niepewności a nawet gniewu i złości. Te uczucia samoistnie nie znikną. Dlatego działaj, a jeżeli mimo wszystko nie odniesiesz sukcesu, pozostanie świadomość oraz satysfakcja, że starałeś się coś zrobić, aby dokonać zmian.

Ćwicz i zdrowo się odżywiaj

Ćwiczenia fizyczne zwiększają energię witalną, prowadzą do zwiększenia ilości endorfin w organizmie, poprawiają samopoczucie, a także pozwalają rozładować emocje. Najlepiej jest ćwiczyć kilka razy w tygodniu. W przypadku, gdy nie mamy na to czasu warto wygospodarować choć jeden dzień w tygodniu na aktywność fizyczną. Jaka forma aktywności będzie najlepsza? Każda, którą lubisz. Może to być pływanie, jazda na rowerze, siłownia, zajęcia fitness czy długi spacer. Aktywność fizyczna to jednak nie wszystko. Powinniśmy także zdrowo się odżywiać. To czym karmimy swoje ciało ma duży wpływ na to jak się czujemy. Właśnie dlatego w naszej diecie nie może zabraknąć warzyw i owoców oraz wysokiej jakości produktów.

Stosując się do tych kilku zasad, łatwiej będzie oswoić stres i odnaleźć spokój. Zrelaksowani będziemy bardziej produktywni, a co za tym idzie znajdziemy więcej czasu na przyjemności. Najważniejsze jest jednak to, aby nie zatracić się w codziennym życiu i problemach, na co dzień uśmiechać się oraz myśleć pozytywnie.