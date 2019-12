Oto 10 kluczowych porad od światowej ekspertki w łączeniu par - Mairead Molloy, psychologa i Global Director Berkeley International - międzynarodowej agencji matrymonialnej.

1. Kobiety chcą, żeby mężczyźni przejęli kontrolę

Mimo że równość jest ważna w każdym związku, kobiety instynktownie tęsknią za tradycyjnymi wartościami i chcą, by mężczyzna był pewny siebie. Przed randką powinien sprawdzić, czy jego wybranka woli bary, puby czy coś innego. Ja zawsze doradzam moim klientom, by w przypadku niepewności trzymali się znanych miejsc i zabrali partnerkę do popularnego i modnego koktajl baru - kobiety lubią, gdy mężczyźni im imponują.

2. Kobiety martwią się szczegółami

Kobieca analiza nie kończy się na SMS-ach. Zadręczają się, w co się ubrać, co zamówić do picia, co zjeść, jak podzielić rachunek. By pomóc kobiecie, mężczyzna powinien odstresować sytuację poprzez wybór wina, zachęcanie do zamówienia jedzenia i zapłacić rachunek (przynajmniej na pierwszej randce), nawet jeśli kobieta zaproponuje zapłatę połowy kwoty.

3. Kobiety chcą jak najszybciej wiedzieć, kiedy odbędzie się druga randka

Kobiety są bardziej niecierpliwe niż mężczyźni, zwłaszcza gdy chodzi o randkowanie. Będą oczekiwały propozycji drugiej randki zaraz po pierwszej, jeśli ta skończyła się dobrze. Jeśli to nie zostało zaaranżowane albo szybko zasugerowane, kobieta będzie się martwić, że partner jej nie polubił, i zniechęci się. Z męskiego punktu widzenia nie ma natychmiastowej potrzeby organizowania drugiej randki. Panowie wolą poczekać, rozegrać wszystko na spokojnie, żeby nie wyszło, że im za bardzo zależy.

4. Wszech analiza kobiet

Kobiety doszukują się ukrytego znaczenia we wszystkim. Analizują najmniejszy szczegół i komentarz, aby rozpoznać uczucia mężczyzny. Uzależniają zainteresowanie mężczyzny swoją osobą między innymi od tego jak długo on czeka, by odpisać na wiadomość, czy też w jaki sposób się żegna.

Mężczyźni nie myślą w takich kategoriach i nie analizują, jaką wiadomość wyślą i kiedy. Kobiety muszą pamiętać, że SMS nie jest dobrym sposobem na wymuszenie uczuć mężczyzny, natomiast mężczyźni powinni mieć na uwadze kobiecą skłonność do nadmiernej analizy. Ponadto może się to wydawać przestarzałe w nowoczesnym świecie, ale sugeruję mężczyznom, żeby podnieśli słuchawkę i zadzwonili - kobieta niezwykle doceni ten dodatkowy wysiłek.

5. Mężczyźni lubią udogodnienia

Mężczyźni są znani z lenistwa w pewnych życiowych kwestiach, a jedną z nich jest sposób, w jaki się umawiają. Wygoda jest dla nich kluczowa - mogą starać się na początku, ale kiedy rutyna zostanie ustalona, chcą mieć partnerkę blisko siebie. Dlatego, w niektórych przypadkach, geografia może odegrać znaczącą rolę w postępie tworzenia relacji. Mówię kobietom, by się nie martwiły, że opcja „45-minutowej” jazdy taksówką może być utrudnieniem lub skończyć się odwołaniem randki.

6. Mężczyźni lubią, gdy kobiety wykonują pierwszy krok

Choć mężczyźni lubią pokazywać, że to oni rządzą, to przyznają się, że bycie zaproszonym przez kobietę może być bardzo podniecające. Jeśli kobieta zaprosi mężczyznę na drinka albo poprosi o numer telefonu, to będzie oznaczać, że jest silna i pewna siebie. Czasami są to pożądane cechy, których mężczyzna szuka u życiowej partnerki. Pomieszanie ról może być ekscytujące, a wielu mężczyzn będzie szanować kobietę, która ma odwagę, by zrobić pierwszy krok.

7. Mężczyźni nie lubią nadgorliwości

Choć mężczyźni chcą silnych kobiet, to istnieje różnica pomiędzy pewnością siebie a nadgorliwością. Jeśli mężczyzna chce czegoś, to sobie to weźmie, więc ciągłe przytłaczanie go wiadomościami, przedwczesne przedstawianie znajomym oraz omawianie małżeństwa i posiadania dzieci może ich spłoszyć. Tak naprawdę kobiety myślą podobnie. Jeśli mężczyzna wyznaje bezkresną miłość podczas drugiej randki, to nie jest już taki męski i pożądany. Lekcja dla obu płci: rozegraj to spokojnie, żeby przytrzymać uwagę.

8. Mężczyznom trzeba wyjaśniać rzeczy wprost

Mężczyźni nie analizują szczegółów randek, języka ciała i wiadomości tekstowych. To może wywołać niezręczność w kwestii, czy kobieta lubi mężczyznę - bez względu na flirt i uwodzenie. By mieć pewność, czy umówić się na drugą randkę, mężczyzna musi dostać jakiś sygnał. Prostą wiadomość, która da mu do zrozumienia, że kobieta świetnie się z nim bawiła. To pozytywnie wpływa na męskie ego.

9. Mężczyźni uwielbiają zdobywać

Mężczyźni przywiązują uwagę do czegoś, co uznają za nieosiągalne. Czy to awans, nowy zegarek, czy piękna dziewczyna. Jeśli kobieta jest niedostępna i swego rodzaju wyzwaniem, to potencjalne zwycięstwo i uwiedzenie jej pozytywnie działa na pierwotny instynkt mężczyzny. Mężczyźni są skoncentrowani na celu, więc jeśli kobieta jest nieco obojętna i nie zawsze dostępna, na pewno zaintryguje mężczyznę i spotęguje jego działania, by ją zdobyć.

10. Mężczyźni lubią „otwarte opcje”

Mężczyźni są bardziej skłonni do potencjalnego randkowania z więcej niż z jedną osobą (we wczesnych fazach relacji). Obawiają się, że ich duma zostanie zraniona, jeśli zainwestują całą swoją energię w jedną kobietę, która może dać im kosza.