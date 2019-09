Za oknem szaro? Otocz się kolorami

Jesienią świat potrafi wyglądać nieco mniej optymistycznie niż latem, zwłaszcza jeżeli pogoda nie rozpieszcza, a za oknem wciąż jest buro. Zadbaj o to, aby przebywać wśród żywych kolorów, które mogą mieć znaczący wpływ na Twoje samopoczucie.

Otoczenie żółtego koloru rozweseli Cię. To także remedium na przemęczenie i stres, które mogą potęgować uczucie przygnębienia. Kolor pomarańczowy pomoże pozbyć się złych emocji. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wyciszenia i to ono może najskuteczniej poprawić Ci humor, zadbaj o to, aby spędzić czas w pomieszczeniu o niebieskich ścianach. Podobnie zadziała towarzystwo niebieskich przedmiotów, np. pościeli, zasłon czy mebli. Ten kolor łagodzi także napięcia. Róż wzmocni uczucie bezpieczeństwa, zaś zielony przyniesie spokój, który jest bardzo ważny w osiągnięciu równowagi emocjonalnej.

Sięgaj po ulubione przekąski

Podczas złego samopoczucia intuicyjnie poszukujemy słodkich przekąsek, które kojarzą nam się z beztroską i dobrym humorem. Wybierając przekąskę zadbaj o to, aby była wysokiej jakości i dostarczała Ci witamin i minerałów. Ich niedobory mogą potęgować złe samopoczucie. Wypróbuj takie, które łączą w sobie czekoladę i owoce. One przegonią jesień z Twojej głowy!

Zadbaj o ruch

Nawet 15 minut ruchu dziennie może podnieść Twoje ciśnienie krwi oraz spowodować wzrost serotoniny – hormonu odpowiedzialnego za dobry nastrój. Po przebudzeniu wykonaj kilka skłonów, podskoków i przysiadów. Możesz również zatańczyć w rytm ulubionej muzyki. Jeżeli jesteś rannym ptaszkiem, przed wyjściem do pracy możesz wybrać się na krótki, poranny jogging. Bardzo szybko zauważysz, jak taka poranna dawka ruchu pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie. Nie tylko humor się poprawi, ale także wzrośnie Twoja odporność – jesienne przeziębienie będzie Ci niestraszne.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Bakalland.