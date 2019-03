W studiu „Dzień Dobry TVN” o tym, czy to mężczyźni powinni wykonywać pierwszy krok, rozmawiali: Sylwia Miller, Jarosław Kret, Katarzyna Wolska i Michał Baryza.

Czy stosunki damsko-męskie w ostatnich latach przeszły prawdziwą rewolucję?

– Jeśli już mówimy o tym podrywie ze strony kobiety, to dobrze by było, żeby to była subtelna forma – wyjaśniła psycholog.