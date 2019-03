Wyniki badania „Dzień Kobiet oczami Polek” - przeprowadzonego przez serwis prezentmarzen.pl - pokazują, że panie najbardziej w swoim święcie lubią fakt, że mogą tego dnia poczuć się wyjątkowo. Co trzecia zapytana Polka chciałaby tego dnia zrobić „coś” niestandardowego, aby nie spędzać tego swojego święta przed telewizorem – 30% odpowiedzi czy wychodząc na siłę z domu – 34% odpowiedzi.

Zapytane o preferowany upominek z okazji Dnia Kobiet, 32% Polek wskazuje na symboliczne kwiatki lub czekoladki, a 29% zdradza, że chętnie otrzymałaby prezent w formie przeżycia, jak na przykład masaż relaksacyjny czy lekcję tańca. Dla 27% miłą niespodzianką byłaby profesjonalna sesja zdjęciowa lub zakupy ze stylistą.

- W ramach okazjonalnych prezentów oprócz standardowego kwiatka, Panie lubią być pozytywnie zaskakiwane miłymi niespodziankami. Upominki w formie przeżyć zyskują coraz większą sympatię Polek, a panom pozwalają wykazać się kreatywnością. Powodzeniem cieszą się nie tylko te związane z relaksem, jak masaż czy sesja floatingowa, ale również związane z aktywnością, jak na przykład lekcja salsy czy pole dance – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Wśród listy przykładowych upominków z okazji Dnia Kobiet panie najchętniej wybrałyby lekcję tańca – 19% wskazań, dzień w SPA – 16% odpowiedzi, sesję zdjęciową i niestandardowe warsztaty kulinarne – po 11% głosów. Znalazły się również takie, które wybrałyby skok ze spadochronem – 10% wskazań oraz masaż relaksacyjny – 9% odpowiedzi i porady stylisty – 7%.

Co trzecia Polka lubi upominki z kategorii relaks i uroda, 26% wskazuje na prezenty kreatywne, na przykład warsztaty kulinarne czy fotografii. Dla 19% miłą niespodzianką są te z kategorii kulinaria i degustacja, jak na przykład romantyczna kolacja we dwoje. Spośród 671 zapytanych w badaniu Pań, 17% preferuje upominki związane z aktywnością ruchową, wskazując na przykład na lekcję tańca zumby czy pole dance.

Kobiety, jak pokazują wyniki badania „Dzień Kobiet oczami Polek”, zazwyczaj otrzymują prezenty z okazji 8 marca do 50 zł – 37% wskazań, od 50 zł do 100 zł – 29% odpowiedzi, od 100 do 300 zł – 20% odpowiedzi. Na okolicznościowe upominki w dniu swojego święta powyżej 300 zł może liczyć 14% kobiet.

Zapytane panie wskazują również na najbardziej nietrafione upominki, jakich nie chciałyby otrzymać z okazji Dnia Kobiet. Spośród 671 respondentek, 39% zdradza, że najgorszym upominkiem są te kupione przez przypadek, na szybko. Według 29% święto psuje otrzymanie kiczowatych gadżetów, a według 27% atrakcje na siłę, jak na przykład kino, na które nie mają ochoty.

W Dniu Kobiet Polki nie chciałby przede wszystkim otrzymywać niemiłych i sarkastycznych komentarzy, doświadczać ignorancji i poczuć, że panowie musieli wywiązać się z obowiązku zorganizowania dla nich niespodzianki. Panie w dniu swojego święta, jak zdradziły w badaniu chciałyby odczuć więcej seksu niż seksizmu, jak również poczuć się docenione i zauważone. W swoim święcie kobiety nie lubią nacisku na komercjalizację tego dnia i kiczowatych upominków. Przeszkadzają im też zbędne uściski panów składających życzenia, którzy nie są im bliscy, jak również według 16% konieczność obchodzenia tego święta ze względu na płeć.

*Badanie w formie ankiety online i w centrach handlowych przeprowadził serwis Prezentmarzeń w lutym 2019 na próbie 671 respondentek.