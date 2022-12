Omenaa Mensah, założycielka Omenaa Foundation i Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost po raz kolejny postanowili pomóc potrzebującym i wsparli największą w Polsce Wigilię dla Samotnych, która odbyła się w Warszawie. Dla zgromadzonych gości małżeństwo ufundowało 2,5 tys. tradycyjnych, ciepłych posiłków wigilijnych, 300 zabawek dla dzieci oraz dodatkowo zakupili ponad 10 tys. śpiworów dla noclegowni w całej Polsce.

Święta to wyjątkowy, rodzinny czas, ale dla wielu okres ten nie jest łatwy i radosny. Zdajemy sobie sprawę, że mamy z mężem dużo szczęścia. Mamy rodzinę, dom, poczucie bezpieczeństwa. Chcieliśmy pomóc tym, którzy są samotni – to są najczęściej seniorzy, bezdomni, których nie stać na zorganizowanie wigilii. Pragnęliśmy być z nimi w tym dniu, zjeść kolację wigilijną, złożyć życzenia. To był odruch, potrzeba serca - mówi Omenaa Mensah.

Zawsze powtarzam, że pomaganie jest wręcz obowiązkiem tych, którzy mają więcej. W Polsce żyje 33 tys. osób w kryzysie bezdomności. Około 4 proc. polskich rodzin żyje w skrajnym ubóstwie, a co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam. Ta Wigilia jest organizowana z myślą o nich. W tym roku zaproszono także uchodźców z Ukrainy, dla których jest to wyjątkowo trudny czas. Decyzję o tym, że zorganizujemy wszystkim obecnym dziś gościom tradycyjną świąteczną kolację i prezenty dla dzieci oraz 10 000 śpiworów dla noclegowni w całym kraju podjęliśmy z Omenką bez chwili wahania. Cieszymy się że mogliśmy tu dzisiaj być - dodaje Rafał Brzoska.

Kim są Omenaa Mensah i Rafał Brzoska?

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska to power couple polskiego biznesu i filantropii. Poza działaniami biznesowymi, założyli własne fundacje charytatywne, które wspierają dzieci w dostępie do edukacji. Wśród podopiecznych Omenaa Foundation są dzieci ulicy w Ghanie i najmłodsi z polskich domów dziecka. Rafał Brzoska Foundation to z kolei fundacja, która oferuje stypendia dla zdolnych, ambitnych i pracowitych młodych ludzi z małych miejscowości i terenów wiejskich. Małżeństwo zaangażowało się bardzo w pomoc Ukrainie. Z ich prywatnej inicjatywy na obszary objęte wojną pojechały dwa Konwoje Polskich Serc z artykułami pierwszej potrzeby jak jedzenie, leki, środki higieniczne, koce, śpiwory. Pociąg składał się z aż 34 wagonów i pojechał do Charkowa. Konwój tirów oraz karetka trafiły do szpitala dziecięcego w Równem.

Relację z Wigilii można zobaczyć na profilach pary w mediach społecznościowych:

https://instagram.com/rbrzoska

https://instagram.com/omenaamensah

Organizatorem wydarzenia była ogólnopolska Fundacja Wolne Miejsce, która od ponad 20 lat organizuje Wigilie dla samotnych w Polsce. Wydarzenia te odbywają się w 30 miastach, m.in. w Warszawie, Katowicach, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie, Przemyślu. Fundacja zaprasza na nie każdą potrzebującą osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej czy rodzinnej, nie ma z kim spędzić świąt lub nie jest w stanie zorganizować kolacji wigilijnej. Poza organizacją Wigilii, fundacja pomaga również w aktywizacji i integracji społecznej ludzi potrzebujących wsparcia.