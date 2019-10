Jako znana osoba chce uświadamiać innych i dzielić się swoimi poglądami.

- Nowoczesna edukacja seksualna jest niezwykle potrzebna. Z ogromnym niepokojem obserwuję co się dzieje - powiedziała. - Muszę przypomnieć tym wszystkim zgorszonym, że jak ja chodziłam do szkoły, to był przedmiot, który się nazywał "Przystosowanie do życia w rodzinie". Poruszane były tam kwestie antykoncepcji, planowania rodziny. Czasem jest lepiej o tym rozmawiać z nauczycielami niż z rodzicami - dodała.