– Musimy dążyć do tego, żeby ta zgłaszalność była jak największa – powiedziała dr Marzena Dębska, ginekolog. - Obserwuję bardzo optymistyczne trendy, widzę kobiety, które przychodzą i przygotowują się do ciąży, widzę młode dziewczyny, które przychodzą na konsultację – zaznaczyła. – Musimy zrozumieć, że to my decydujemy o swoim zdrowiu i nikt za nas tego nie zrobi – dodała.