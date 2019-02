FAKT. Kobiety otyłe potrzebują więcej czasu na zajście w ciążę

Ze statystyk wynika, że kobiety otyłe potrzebują więcej czasu na zajście w ciążę, niż kobiety o wadze optymalnej. Nadmiar tkanki tłuszczowej negatywnie wpływa na homeostazę hormonalną organizmu. Nadmierna masa ciała często towarzyszy także zespołowi policystycznych jajników, który charakteryzuje się m.in. insulinoopornością i zaburzeniami hormonalnymi, a w konsekwencji nieregularnymi miesiączkami oraz brakiem owulacji.

MIT. Więcej w diecie białka zwierzęcego niż roślinnego zwiększa płodność

Wyniki badań wykazały, że kobiety, które spożywały 5% energii pochodzącej z białka roślinnego, a nie zwierzęcego, miały o dwukrotnie niższe ryzyko niepłodności, którego przyczyną były zaburzenia w jajeczkowaniu.

FAKT. Niedobór cynku wpływa negatywnie na płodność mężczyzn

Cynk odgrywa ważną rolę w produkcji nasienia męskiego. Jest to składnik, który reguluje żywotność plemników. Należy zaznaczyć, że w ejakulacie znajduje się ok. 5 g cynku – czyli blisko połowa dziennego zapotrzebowania. Niedostateczna ilość tego pierwiastka w diecie przyczyniać się także może do obniżenia stężenia testosteronu czy zaburzeń potencji, co negatywnie wpływa na męską płodność.