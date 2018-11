Często wchodząc w nowy związek, dzielimy się z partnerem swoją przeszłością seksualną. Czasami wywołuje to zazdrość, a może nawet doprowadzić do rozpadu relacji. Czy mówienie o swoich wcześniejszych partnerach seksualnych to dobry pomysł? Psycholog seksualny Izabela Jąderek opowiedziała o tego typu zazdrości.

– Ja bym doradzała dużą ostrożność w mówieniu o swojej przeszłości – wyjaśniła.