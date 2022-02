Młoda, jędrna i sprężysta skóra to zasługa kolagenu. Jako podstawowy składnik budulcowy skóry skleja wszystkie jej komórki. Niestety z wiekiem zaczyna go ubywać; pierwsze niedobory kolagenu odnotowuje się już po 26. roku życia. Im starszy organizm, tym słabsza jego synteza. Niestety tego procesu nie da się zatrzymać, można jedynie wpłynąć na odpowiednią produkcję kolagenu, aby opóźnić procesy starzenia. Co dokładnie wpływa na ubytek kolagenu w skórze i jak go opóźnić?

Funkcje kolagenu w organizmie Reklama Kolagen jest jednym z białek budulcowych, odpowiada za sprężystość skóry i ścięgien, tkanki kostnej i szpiku. Odpowiada także za nawilżenie skóry oraz ciągłą odnowę jej komórek. Niedobory tego białka powodują występowanie zmarszczek, suchej skóry, przebarwień oraz matowienia włosów i paznokci. Młody organizm potrafi wytworzyć nawet trzy kilogramy kolagenu rocznie. Już po 26. roku życia jego synteza zaczyna spadać. Z wiekiem jego produkcja zaczyna zwalniać, a jego drastyczny spadek przypada na pierwsze lata menopauzy. Skutki niedoboru kolagenu Reklama Niedobór kolagenu ma skutki w wielu partiach ciała. Najbardziej widoczną jego konsekwencją są zachodzące procesy starzenia w postaci zmarszczek i ziemistej cery. Częste są także przebarwienia na skórze, łamliwość włosów i paznokci. Ze względu na to, iż białko kolagenowe odpowiada także za budowę tkanek chrzęstnych i kostnych, przy jego niedoborze pojawiają się problemy z poruszaniem ze względu na bóle i sztywnienie stawów. Zmniejsza się ilość występującej w nich mazi, stąd podatność na urazy i kontuzje. Menopauza a produkcja kolagenu Menopauza niesie za sobą prawdziwą rewolucję w organizmie. W wyniku intensywnych zmian w gospodarce hormonalnej, znacząco spada poziom estrogenu i progesteronu. To właśnie te hormony wpływają na syntezę kolagenu. W okresie przekwitu następuje znaczne spowolnienie jego produkcji i zmiany właściwości białka. W pierwszych pięciu latach menopauzy skóra traci nawet 30% kolagenu, następnie ok. 2% rocznie. W efekcie skóra staje się wiotka, spada też ilość kwasu hialuronowego, który dodatkowo dba o jej nawilżenie. Stąd suchość skóry, która dodatkowo ma ziemisty i matowy kolor. Jak zapobiec utracie kolagenu? Niestety nie da się całkowicie zapobiec utracie kolagenu z organizmu. Można jednak opóźnić ten proces, aby cieszyć się jak najdłużej odżywioną i sprężystą skórą. Należy działać tutaj dwutorowo, zarówno od środka, jak i w codziennej pielęgnacji. Odpowiednia dieta, suplementacja i dobrej jakości kosmetyki pozwolą na znaczące spowolnienie procesów starzenia się skóry. W ten sposób na dłużej zachowamy młody wygląd. Dieta wspierająca produkcję kolagenu Dieta, która ma wspomóc produkcję kolagenu, powinna być bogata w miedź oraz witaminy C, E i A. To właśnie te składniki wspierają naturalne wytwarzanie białka kolagenowego. Produkty bogate w duże dawki białka budulcowego nie dla wszystkich są przysmakami, a spożywane w nadmiarze mogą powodować problemy z układem krążenia. Mowa tutaj o galaretkach z nóżek wieprzowych czy cielęcych, rybach w galarecie, kurzych łapkach czy salcesonie. Z tego też względu najlepszym sposobem na dostarczenie kolagenu z zewnątrz jest suplementacja. Najlepiej spożywać kolagen w formie płynnej, dzięki czemu białko zostaje znacznie lepiej i szybciej przyswojone. Kolagen w kosmetykach Skąd pozyskuje się kolagen do kosmetyków? Najczęściej pobiera się go od zwierząt lub roślin, rzadko stosuje się kolagen syntetyczny. Różnego rodzaju kremy czy maseczki tworzy się na bazie kolagenu pozyskiwanego ze skóry ryb. Weganie i wegetarianie mają możliwość wyboru kosmetyków, w których używa się fitokolagenu, mającego pochodzenie roślinne. Kolagen stosowany na skórę niestety nie ma możliwości wniknięcia pod naskórek ze względu na jego budowę cząsteczkową. To dlatego kosmetyki, w skład których wchodzi białko, nie są w stanie uzupełnić niedoborów w skórze właściwej. Produkty te mogą natomiast wspomóc barierę ochronną skóry, zapobiegają szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych oraz utracie wody.