Maszyna do lodów z Lidla – dlaczego warto w nią zainwestować?

Maszyna do lodów nie należy do popularnych urządzeń, które w domu posiada każdy z nas. W porównaniu z kuchenkami mikrofalowymi, ekspresami do kawy czy opiekaczami cieszy się ona znacznie mniejszą popularnością. Jeśli jednak jesteś miłośnikiem lodów lub masz takiego w domu, zdecydowanie warto w nią zainwestować. Doskonałym przykładem praktycznego i wysokiej jakości sprzętu jest maszyna do lodów z Lidla – zarówno model SEM 90 C3, jak i SECM 12 C7. Umożliwia ona przygotowanie domowych sorbetów i lodów mlecznych, pozbawionych dużej ilości cukru i wszelkiego rodzaju ulepszaczy czy konserwantów. Dla osób, które zwracają uwagę na skład żywności, jest to doskonałe rozwiązanie. Robiąc lody samodzielnie, możesz zadecydować o ilości konkretnych owoców czy innych składników, tak, aby w 100% odpowiadały one Twoim preferencjom smakowym. Co więcej, maszyna do lodów z Lidla pozwala zaspokoić mały „lodowy głód” niemal w każdej chwili. Wystarczy mieć w lodówce owoce, mleko, śmietanę, ewentualnie kilka jajek i wszystko to wrzucić do misy urządzenia – reszta to już tylko formalność! Jeśli więc ochota na lody najdzie Cię późnym wieczorem, kiedy wszystkie pobliskie sklepy będą już zamknięte, dzięki niepozornej maszynie do lodów nie będziesz musiał odkładać swojej zachcianki na kolejny dzień. Co więcej, maszyna do lodów jest wyjątkowo prosta w obsłudze. Sam demontaż i jej czyszczenie po przygotowywaniu deseru również nie sprawia żadnych trudności. Urządzenia SilverCrest wyróżnia nie tylko solidne wykonanie, ale i wyjątkowa estetyka. Co więcej, nie zajmują one wiele miejsca na kuchennym blacie ani w szafce i ważą zaledwie 2,5 kg. Ich dużym atutem jest również bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Jeśli szukasz taniego rozwiązania o zadowalających parametrach, model SECM 12 C7 za nieco ponad sto złotych spełni Twoje oczekiwania. Wyjątkowo przystępna kwota to ogromny atut tego urządzenia, zwłaszcza jeśli planujesz pierwszy zakup tego rodzaju sprzętu i nie chcesz na razie inwestować w zaawansowane, drogie modele. Maszyna do lodów z Lidla SEM 90 C3 to z kolei nieco droższe urządzenie, jednak ze znacznie większą ilością funkcji. Każda z wersji urządzenia ma całe mnóstwo plusów!

SilverCrest maszyna do lodów – którą wybrać?

Aktualnie w asortymencie sklepu Lidl dostępne są dwa warianty maszyny do lodów SilverCrest – w niższej i wyższej cenie. Tańsza wersja, czyli model SECM 12 C7, to urządzenie o pojemności 1,65 litra, umożliwiające przygotowanie litra wyśmienitych domowych lodów w zaledwie 40 minut. Posiada ono zdejmowaną jednostkę silnikową oraz praktyczny otwór w pokrywie, umożliwiający wygodne dodawanie składników. Atrakcyjna cena maszyny idzie w parze z wysoką jakością wykonania i sprawnym działaniem. To idealny wybór na początek przygody z własnoręcznym przygotowywaniem lodów, choć korzystają z niej na co dzień także osoby, które domowe lody robią systematycznie od lat. Sprzęt nadaje się do wyrobu zarówno mlecznych, kremowych lodów, jak i do owocowych sorbetów. Druga maszyna do lodów z Lidla to nieco bardziej zaawansowane, a przy tym droższe rozwiązanie. Jego cena ma jednak duże przełożenie na funkcjonalność oraz trwałość. Model SEM 90 C3 to maszyna samochłodząca, przy użyciu której przygotujesz wyśmienite lody, a także deser typu soft, czyli… słynne lody włoskie! Czas ich przygotowywania wynosi od 50 do 80 minut – musisz więc poczekać nieco dłużej, jednak możesz zrobić więcej lodowych przysmaków i przechowywać je później w zamrażarce. Dzięki temu zawsze będziesz mieć

w domu coś słodkiego i zdrowego! Maszyna została wyposażona w mieszadło z możliwością demontażu oraz silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Posiada ona także antypoślizgowe nóżki, zapobiegające ślizganiu się sprzętu po blacie w trakcie przygotowywania lodowego deseru. Co więcej, do maszyny do lodów SilverCrest dołączono w zestawie miarkę, specjalną łyżkę do nakładania lodów, silikonową łopatkę oraz komplet pięciu łyżek z podziałką pomiaru ilości. W instrukcji obsługi maszyny znajduje się ponadto aż 6 ciekawych przepisów na lody – w tym na wersję wegańską. Model SEM 90 C3 to rozwiązanie do zadań specjalnych, o czym przekonało się już wielu lodomaniaków!

Jak zrobić domowe lody? Kilka ciekawych przepisów

Sam zakup maszyny do lodów to nie wszystko, warto zdobyć także kilka przepisów na domowe lody idealne! Poniżej znajdziesz przepis na lody w maszynie z Lidla:

Lodywaniliowe

Składniki:

· 200 mililitrów mleka;

· 200 mililitrów śmietanki 30%;

· 2 żółtka;

· 50 gramów cukru pudru;

· 1-2 opakowania cukru wanilinowego.

Wykonanie:

1. Ubić żółtko z cukrem wanilinowym i cukrem pudrem na jasną, gładką masę, a następnie – dodać do niej zimne mleko.

2. Ubić śmietanę na sztywną pianę.

3. Dodać bitą śmietanę do masy i wymieszać.

Lody bananowe

Składniki:

· 1 dojrzały banan;

· 100 mililitrów śmietanki 30%;

· 200 mililitrów mleka;

· 50 gramów cukru pudru.

Wykonanie:

1. Zmiksować banana.

2. Śmietanę ubić na sztywno.

3. Wymieszać zgniecionego banana z bitą śmietaną oraz pozostałymi składnikami.

Lody truskawkowe

Składniki:

· 150 gramów truskawek;

· 100 mililitrów mleka;

· 100 mililitrów śmietanki 30%;

· 1 żółtko;

· 35 gramów cukru pudru.

Wykonanie:

1. Ubić żółtko z cukrem pudrem na gładką i jasną masę i dodać do niej zimne mleko.

2. Śmietanę ubić na sztywno, a następnie – dodać ją do masy i wymieszać.

3. Zmiksować truskawki i wlać gotowy mus do przygotowanej wcześniej masy.

4. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

Sorbet cytrynowy

Składniki:

· 2 cytryny;

· 300 mililitrów wody;

· 120 gramów cukru.

Wykonanie:

· Wycisnąć sok z cytryn.

· Do garnka wlać wodę i wsypać cukier – zagotować i mieszać do rozpuszczenia się cukru.

· Dodać sok z cytryny i pozostawić do ostygnięcia.

Podczas wyrabiania lodów w maszynie mieszadło początkowo obraca się w wolnym tempie, jednak po upływie kilkunastu minut lody zaczynają robić się gęste i większe objętościowo. Po wyrobieniu wystarczy przełożyć je do pojemnika i włożyć na kilka godzin do zamrażarki. Później pozostaje już tylko rozłożyć gotowy deser do pucharków i cieszyć się niepowtarzalnym smakiem domowych, samodzielnie przygotowanych lodów!

Jeśli od dawna planujesz zakup maszyny do lodów z Lidla, teraz możesz skorzystać z naszych kodów rabatowych i cieszyć się jeszcze tańszymi zakupami. Wybierz kupon, który pozwoli Ci nabyć wymarzone urządzenie w bardziej atrakcyjnej cenie i ruszaj na zakupy!