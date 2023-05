Zdrowe odchudzanie, czyli od czego zacząć redukcję tkanki tłuszczowej?

Każdy, kto kiedykolwiek się odchudzał, z pewnością nieraz spotkał się z kolorowymi nagłówkami typu “szybka dieta” lub “dieta cud”. Aby bezpiecznie schudnąć, nie można narażać organizmu na niskokaloryczne głodówki czy monodiety (diety jednoskładnikowe). O wiele lepszym rozwiązaniem jest zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze i odpowiednio zbilansowana dieta redukcyjna z deficytem kalorycznym. Deficyt kaloryczny to stan, w którym organizm spala więcej kalorii, niż przyjmuje z pożywieniem. W zdrowym odchudzaniu kluczowe jest także zwiększenie aktywności fizycznej. Gdy te dwa warunki zostaną spełnione, można zacząć stosować triki, poprawiające efektywność procesu odchudzania. Jednym z takich trików jest używanie odpowiednich przypraw, takich jak: pieprz cayenne, chilli, kurkuma i imbir.

Pieprz cayenne & papryczka chilli - ostre przyprawy na odchudzanie

Zarówno w pieprzu cayenne, jak i chilli znajduje się kapsaicyna - związek o właściwościach termogenicznych. Termogeneza to szereg procesów metabolicznych, podczas których organizm spala kalorie, aby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, a nawet ją podwyższyć. Substancje termogeniczne zwiększają produkcję ciepła, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wykorzystywanie tłuszczu jako źródła energii. Poza tym termogeniki przyspieszają przemianę materii oraz zwiększają wydolność i wytrzymałość podczas wysiłku fizycznego. Co więcej, dodanie ostrej przyprawy do dania sprawia, że maleje chęć na dodatkowe kalorie. Dzięki temu jemy mniej i tym samym łatwiej nam trzymać się ustalonego deficytu kalorycznego.

Kurkuma & imbir - na odchudzanie i lepszą odporność

W kuchni nie może zabraknąć także kurkumy i imbiru. Kurkuma to przyprawa o intensywnej żółtej barwie, która w swoim składzie ma kurkuminę. Związek ten zmniejsza leptynooporność, czyli niewrażliwość komórek organizmu na leptynę - hormon regulujący apetyt. Leptynooporność powoduje, że mamy większą ochotę na jedzenie, a co za tym idzie - nie kontrolujemy wielkości spożywanych porcji. Co więcej, kurkuma ogranicza rozrost komórek tłuszczowych, a także wykazuje właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Imbir to jeden z najskuteczniejszych naturalnych spalaczy tłuszczu. Zawarte w korzeniu imbiru substancje aktywne sprawiają, że układ pokarmowy działa sprawniej. Poza tym imbir jest dobrym termogenikiem - doskonale rozgrzewa organizm i podkręca tempo metabolizmu. Podobnie jak kurkuma wykazuje także właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne.