"Po pandemii mocniej dotarło do mnie, że warto inwestować w to, co możemy nosić przez lata" – mówi Agnieszka Więdłocha. Co wiosną jest „must have” w jej szafie i kosmetyczce?

Agnieszka Więdłocha przyznaje, że ceni sobie ponadczasowe marki. – Na pewno będę wiosną miała coś z kolekcji Deni Cler. Uwielbiam tę markę, bo te rzeczy nosi się przez lata – mówi. Aktorka przyznaje, że po pandemii mocniej dotarło do niej, że jeśli kupujemy coś, to warto inwestować w coś, co można nosić przez lata. – Na pewno w mojej szafie znajdzie się coś kolorowego – mówi. Jakie dokładnie ubrania i kosmetyki będą wiosennym "must have" Agnieszki Więdłochy? Zobaczcie nasze WIDEO.