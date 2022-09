Małgorzata Kożuchowska w "mocnych" butach "ściągniętych" z Agnieszki Woźniak-Starak. FOTO

To nie są buty do biegania na co dzień, ale trzeba przyznać, że stopa prezentuje się w nich niesamowicie - szczególnie, jeśli jest tak zadbana jak u Małgosi. Ta stylizacja to dowód na to, że dodatki decydują o efekcie całości. Zobaczcie.

1 Małgosia lubi oryginalne ubrania i nie boi się eksperymentować z zestawami, które wybiera... AKPA 2 ... Na premierze filmu "Zołza" aktorka pojawiła się ciekawym garniturze. Legginsy i marynarka w wyrazistym kolorze i wzorze zostały zestawione ze srebrnymi sandałami na platformie i wysokim obcasie.... AKPA 3 ... Bardzo podobne obuwie wykorzystała w stylizacji całkiem niedawno Agnieszka Woźniak-Starak. Trzeba przyznać, że stopa prezentuje się w nich pięknie, a całość stylizacji nabiera dodatkowego charakteru. To tzw. mocny dodatek. Jak Wam się podoba? AKPA Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję