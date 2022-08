49-letnia Katarzyna Sokołowska równo 2 tygodnie po porodzie stanęła na ściance. FOTO

To się nazywa prawdziwie ekspresowy powrót do pracy! Jurorka modelingowego show dokładnie 2 tygodnie temu powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, a już dziś promowała jesienną edycję programu, w którym ocenia kandydatki do zawodu modelki. Formy może jej pozazdrościć nie tylko niejedna młoda mama, ale także wiele kobiet, który ten etap życia mają już dawno za sobą. Zobaczcie, jak się prezentowała.

Michał Piróg, Joanna Krupa, Marcin Tyszka i Katarzyna Sokołowska na konferencji prasowej nowej edycji programu Top Model.