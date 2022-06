"Spokojnie można by ją wziąć za pełnoletnią". Nowe ZDJĘCIA 10-letniej córki Beyonce wywołały lawinę komentarzy

Fotografie, o których mowa, zrobiono Blue Ivy podczas finałowych rozgrywek NBA, w których uczestniczyła z ojcem - Jayem-Z. Ubrana na czarno dziewczynka, z burzą loków na głowie i z ogromnymi kolczykami w uszach wygląda na nich tak dorośle, że komentujący zdjęcia internauci zaczęli się zastanawiać, jak to możliwe. Pojawiły się też opinie, że dla dobra i bezpieczeństwa dziecka dobrze by było, gdyby wyglądało ono odpowiednio do wieku. Zobaczcie dorosłą małą Blue Ivy.

