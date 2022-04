Dwoje asystentów dbało o wygląd Christiny Aguilery na "ściance", a internauci nie mają dla niej litości... FOTO

Nawet w szalonym świecie show-biznesu taki widok jak ten, który zafundowała fotografom Christina Aguilera, to rzadkość. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie gali Fashion Los Angeles Awards z dwojgiem asystentów, którzy dbali o to, by prezentowała się perfekcyjnie. Niestety, zdaniem internautów komentujących jej wygląd, ten cel w ogóle nie został osiągnięty.

Christina Aguilera ze stylistą włosów na gali Fashion Los Angeles Awards.