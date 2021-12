Ani śladu złych emocji. Barbara Kurdej-Szatan na pierwszej imprezie po listopadowej aferze. FOTO

Od kilku tygodni aktorka nie pokazywała się publicznie. Jednoznacznie wiązano to z chęcią wyciszenia ogromu złych emocji, które pojawiły się po jej emocjonalnym wpisie komentującym działania służb na granicy z Białorusią. W miniony weekend Basia pojawiła się jednak na autorskich warsztatach Pauliny Smaszcz zatytułowanych "Notatnik kobiety petardy". W jej zachowaniu i wyglądzie nie można było dostrzec niczego, co wskazywałoby, że niemiłe wydarzenia sprzed miesiąca dały jej się we znaki. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Barbara Kurdej-Szatan i Paulina Smaszcz