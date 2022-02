Marta Wiśniewska przyznaje, że studniówka była bardzo ważnym wydarzeniem w życiu jej córki. Jej samej też udzieliły się emocje, bo zależało jej na tym, żeby Fabienne miała same dobre wrażenia i wspomnienia. Zadbała więc o to, by dziewczyna prezentowała się wyjątkowo.

– Ja nie byłam na tej studniówce, nie śledziłam jej tam, nie bawiłam się razem z nią, po prostu odprowadziłam córkę na studniówkę i ją tam zostawiłam. Rodzicom pozwolono obejrzeć poloneza. Myślę, że w każdej szkole tak jest, a potem dzieci nam pomachały i powiedziały: nara. Natomiast jeszcze później, po studniówce, postanowiłyśmy się pobawić gdzieś w mieście, więc to było bardzo przyjemne. Zresztą to był dla niej wyjątkowy dzień, założyła sukienkę, pierwszy raz w życiu szpilki. Ja jestem bardzo dumna, bo przepięknie wyglądała. Po prostu jest cudowną osobą – mówi Marta Wiśniewska.

Córka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to artystyczna dusza. Kocha taniec, ma znakomite poczucie rytmu, ale jej największą pasją jest malarstwo. Marzy więc o tym, by po maturze studiować w Akademii Sztuk Pięknych.

– Jej wielkim marzeniem jest to, żeby złożyć dobrą teczkę, która otworzy jej drzwi w różne miejsca, ale oczywiście bardzo by chciała dostać się na ASP. Na tym się skupia, ja trzymam za nią kciuki, wiadomo, jestem jej mamą, więc co mam powiedzieć. Dla mnie jest piekielnie utalentowana i ja po prostu umieram ze szczęścia. Jest też świetną tancerką i fajnie tańczy, zresztą pracuje razem ze mną jako tancerka, więc bardzo jej kibicuję – mówi piosenkarka.

Marta Wiśniewska jest bardzo dumna ze swoich dzieci, ponieważ mają swoje pasje, rozwijają talenty i wyrastają na wartościowych ludzi. Zapewnia też, że wspiera je w życiowych wyborach, doradza im, ale nigdy nie narzuca swojego zdania. Nie zamierza też wybierać im partnerów życiowych. Tymczasem media od jakiegoś czasu informują, że Xavier spotyka się z siostrą Sebastiana Fabijańskiego – Weroniką.

– Media interesują się związkami nie od dziś, natomiast ja dzieciakom bardzo kibicuję, oni są naprawdę cudowni, mają świetne podejście do życia. Wercia jest fantastyczna, zresztą też ze mną pracuje, jest choreografem, instruktorem w moich szkołach tańca i to jest fajne. Tam się poznali, bo Xavier też tańczy. Radzą sobie, chyba jest im przyjemnie, a ja nie lubię wchodzić ludziom z butami do życia, do domu, dlatego też nie chciałabym tutaj się wywnętrzać na ten temat. Natomiast bardzo im kibicuję i tyle – mówi Marta Wiśniewska.

Xavier Wiśniewski nagrywa również własną muzykę pod pseudonimem Wisniv. Najlepiej odnajduje się w rapie.