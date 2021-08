Osoby komentujące w Sieci nowy wygląd Ani nie dają wiary jej zapewnieniom, że nowy look to efekt zmiany fryzury oraz działania aparatu ortodontycznego. Doszukują się jej podobieństwa do innych gwiazd show-biznesu, co ma być rzekomym dowodem na korzystanie z usług lekarza medycyny estetycznej. Piszą przede wszystkim o zmianach w kształcie ust i policzków, ale są i tacy, którzy widzą, że Ania ma podobno inny nos. Wielu internautów uważa także, że nowy look dodał wokalistce lat.

Zobaczcie materiał ze studia DDTVN i sami oceńcie, co zadziało się w wyglądzie Anny Wyszkoni.