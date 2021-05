Ashley Graham to zdecydowanie najpopularniejsza modelka plus size. Gwiazda jest dumna ze swoich kształtów i często chwali się sylwetką w sieci, nawołując do ciałopozytywności i pokazując kobietom, jak ważna jest miłość do samej siebie. Czy zawsze tak było?

Graham wyznała, że dorastała w domu, w którym panowało inne poczucie piękna.

- Mama zawsze mówiła mi o tym, by ciężko pracować, dać się ubrudzić. Pracowała na farmie, gdy była młoda. Te rzeczy były dla niej bardzo ważne. Ma 180 cm wzrostu i zawsze lubiła to, jak wysoka jest, chwaliła to. Obserwowałam tę pewność siebie, a właściwie miałam ją w sobie, nie musiałam się zmieniać - powiedziała i dodała, że wiele zmieniło się, gdy została modelką. - Ludzie zaczęli mnie wytykać, manipulować moim ciałem, mówić mi, jaka mam być. Moja pewność siebie musiała urosnąć, bo byłam zbijana przez wiele osób z branży - wyznała.