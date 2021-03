Dziennikarka słynie z zamiłowania do mody i obfitego czerpania ze wszystkich najmodniejszych trendów. Śmiało można o niej powiedzieć, że jest jednym z najbardziej kolorowych ptaków polskiego show-biznesu, jeśli chodzi o odwagę i chęć noszenia wyróżniających się ubrań. Szalone kolory i kroje to coś, co jednoznacznie kojarzy się z jej stylem. Teraz jednak dziennikarka stawia na czerń. Domyślamy się, że w ten sposób wyraża żałobę po niedawnej śmierci mamy...

