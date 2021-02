Patrząc na stylizację, w której Natasza pojawiła się wczoraj przed studiem DDTVN, trudno nie zauważyć wyraźnego nawiązania do mody lat 80. Oczywiście nie uszło to również uwadze internautów, którzy, co ciekawe, skrajnie różnie oceniali wygląd artystki. Większości cały zestaw - wraz z fryzurą - bardzo się podobał.

