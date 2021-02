Modelka zakłada własną markę kosmetyczną. 24-latka udała się już do urzędu patentowego, aby zastrzec swoje imię.

Reklama

Rhode ma skupić się na produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry oraz żeli do kąpieli i perfum. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy produkty trafią do sprzedaży.