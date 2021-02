Aktorka powitała na świecie córkę Betty w październiku 2019 roku. Niedługo potem musiała promować swój film „Sekcja rytmiczna”. Przyznała, że miała duży problem ze znalezieniem kreacji na publiczne wystąpienia. Opowiedziała o tym na Instagramie, zamieszczając zdjęcie z wizyty w jednym z talk-show.

„Nikt nie miał ubrań, które by na mnie pasowały. Również takich ze sklepów. To nie jest dobre dla kobiet, których ciała nie mieszczą się w to, co sklepy mają do zaoferowania” - powiedziała.

Przyznała jednak, że dziś czuje większą pewność siebie i jest wdzięczna, że jej ciało dało jej dziecko.