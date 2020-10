... Khloe Kardashian opowiedziała o swojej pierwszej pracy.

Celebrytka zdradziła, że była asystentką Nicole Richie. Gwiazdy zaprzyjaźniły się chodząc razem do szkoły.

Richie zaoferowała Kardashiance pracę przy realizacji programu „The Simple Life”. 36-latka zyskała dzięki temu cenne doświadczenie, które pomogło jej na planie „Keeping Up With The Kardashians”.