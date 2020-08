Bycie osobą publiczną wielokrotnie wiąże się z dużą presją społeczną. Niektórzy ludzie udzielający się na portalach plotkarskich uważają, że mają prawo komentować wygląd osób rozpoznawalnych tylko ze względu na ich popularność. Wygłaszane przez nich anonimowe opinie nierzadko są bolesne i bardzo stresujące dla zainteresowanych. Anna Korcz zwraca uwagę, że wszyscy ludzie ulegają wpływowi czasu. Chociaż proces starzenia jest nieunikniony, jego intensywność zależy od wielu czynników.

– PESEL jest nieubłagany. Jednak mężczyźni na ogół pięknie się starzeją. Są niczym dobre wino – im starszy, tym ciekawszy i bardziej aromatyczny. Z kobietami natomiast bywa różnie. Niektóre mają lepsze geny i proces starzenia się u nich przebiega łagodniej. Jednak duża część pań, zwłaszcza po urodzeniu dziecka, gorzej znosi upływ czasu. Istnieje przyzwolenie społeczne, żeby oceniać to w bardzo nieprzyjemny sposób – mówi aktorka w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Przyznaje, że wielokrotnie w swoim życiu spotkała się z przykrymi komentarzami na temat wyglądu i docinkami nieznajomych. Tłumaczy, że ma do siebie spory dystans i stara się podchodzić do tego typu sytuacji z przymrużeniem oka. Zaznacza jednak, że pochopnie wyrażane opinie ranią i mogą być bardzo krzywdzące. Warto więc dobrze się zastanowić przed podjęciem decyzji o ich publikacji.

– Czytam dużo komentarzy na swój temat, bo pojawiają się na moich mediach społecznościowych. Nie będę ukrywała, że często nie są one przyjemne. Byłabym fałszywie skromna, gdybym powiedziała, że nie zależy mi na pozytywnej opinii. Chciałabym być postrzegana jak najlepiej, ale mam świadomość tego, że jestem już babcią. Będę coraz starsza, jak my wszyscy. Trzeba się zmierzyć z życiem – tłumaczy Anna Korcz.

Z kolei projektantka Dorota Goldpoint uważa, że to media są odpowiedzialne za wytworzenie i podtrzymywanie kultu młodości. Portale społecznościowe wytwarzają poczucie presji, które szczególnie szkodliwie oddziałuje na młode osoby. Społeczny przymus bycia szczupłą, zgrabną i wysportowaną prowadzi do powstawania licznych kompleksów i obniżenia samooceny. Jej zdaniem, jeżeli media zaczną pokazywać dojrzałe kobiety, które mają zmarszczki, ale są pewne siebie i spełnione, mentalność Polek znacznie się zmieni.

– Gdy czasami patrzę na młode dziewczyny ingerujące w swoją urodę i chcące wyglądać doskonale jak lalka Barbie, zaczynam się zastanawiać, dlaczego się nie akceptują. Nie potrafią docenić swojej młodości. Oczywiście kobiety dojrzałe używają różnych cudów techniki, w tym medycyny estetycznej. Większość pań robi drobne zabiegi, ale im chodzi o to, aby utrzymać sylwetkę i skórę w dobrej kondycji. Musimy pamiętać, że nie zatrzymamy czasu, bo to nie jest możliwe. Trzeba go pokochać i zrozumieć – zwraca uwagę Dorota Goldpoint.

Projektantka zdaje sobie sprawę z tego, że priorytety zmieniają się wraz z wiekiem. Ona również inaczej odbiera świat i otaczającą rzeczywistość teraz, niż gdy była nastolatką. Zaznacza, że mądrzejsza doświadczeniem życiowym, stara się nie rezygnować z marzeń i realizować wszystkie zawodowe pomysły, które przychodzą jej do głowy.

– Gdy jest się młodym, nie myśli się o tym, że czas płynie. Czerpie się z życia pełnymi garściami. Później przychodzi taki moment, po którym zaczyna się doceniać każdą chwilę, bo jest niepowtarzalna. Jako dojrzała kobieta dobrze wiem, o czym mówię. Mam jedno życie i nie chcę go stracić. Podejmuję wysiłek, ryzyko i zajmuję się nowymi projektami – wyznaje.