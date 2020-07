Renata Kaczoruk może pochwalić się nienaganną sylwetką. Zdjęciami swojego ciała chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, a fani dopytują, jaki jest sekret jej idealnej figury.

- Dużo do powiedzenia na pewno mają moje geny. Znaczenie ma też dieta i to, że staram się być aktywna - powiedziała. - Od wielu lat w moim życiu króluje joga oraz pilates. Do tego siłownia i bardzo dużo biegania - dodała.