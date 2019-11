Patrycja Sołtysik nie ma wątpliwości, że Kraków to jej ukochane miejsce na ziemi. Nie wyobraża sobie przeprowadzki do innego miasta, bo właśnie tutaj jest wszystko to, czego potrzebuje do życia.

– Jesteśmy z mężem z Krakowa i jesteśmy w Krakowie, mimo że bardzo często również w Warszawie. Dzielimy życie na dwa miasta. Wydaje mi się, że Kraków ma coś takiego, czego nie ma Warszawa. Więc myślę, że jeśli chodzi o sztukę, to jest tu coś takiego wyjątkowego, co jeszcze dodaje efektu – mówi Patrycja Sołtysik.

Żona Andrzeja Sołtysika jest przekonana, że w Krakowie można prowadzić udane życie zawodowe i rodzinne, a jednocześnie całym sobą chłonąć klimat tego miasta, odkrywać urokliwe zakątki i fascynować się sztuką.

– Mój 4-letni syn jak najbardziej lubi zwiedzać miasto, odwiedzać różne miejsca, które często właśnie są dla turystów. Poza tym w Warszawie nie ma tak wspaniałych miejsc, jak nasz krakowski Kazimierz – mówi Patrycja Sołtysik.

Zdaniem Patrycji Sołtysik trzeba doceniać miejsce, w którym się żyje, poznawać jego historię, zwiedzać zabytki i tego samego uczyć również swoje dzieci.