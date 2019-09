– Wydaje mi się, że nie ma par doskonałych i na tym właśnie polega piękno każdej z par, bo każda jest zupełnie inna, połączyło ich zupełnie inne doświadczenie, działa inna chemia, więc nie ma recepty. Myślę, że każdy po prostu musi znaleźć swoją drugą połowę jabłuszka i się jakoś dopasować – mówi agencji Newseria Lifestyle Katarzyna Cichopek.

Aktorce niewątpliwie udało się znaleźć swoją drugą połowę jabłka i wraz z Marcinek Hakielem od 14 lat tworzą udany związek. Para poznała się na planie „Tańca z gwiazdami”. Później wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci. I choć czasem mają zupełnie inne podejście do pewnych spraw, to jak podkreśla aktorka – najważniejsze jest zrozumienie siebie i wypracowanie kompromisu, a czasem spojrzenie na jakąś kwestię z przymrużeniem oka.

– Mój mąż uważa, że jestem bałaganiarą, a ja uważam, że to jest artyzm. Umiem doskonale odnaleźć się w moim nieładzie artystycznym, jestem wręcz nieszczęśliwa, kiedy mam porządek i poukładane od linijki wszystko, wtedy czuję, że jestem chora – mówi Katarzyna Cichopek.

Aktorka nie kryje satysfakcji z tego, że w programie „Czar par” będzie mogła się spotkać z osobami, które tworzą różne związki. Jedne pary bowiem doskonale rozumieją się bez słów, inne – pięknie się różnią, ale wszystkie bez wątpienia łączy głębokie uczucie.

– „Czar par” to fantastyczne emocje. Ten program jest dla par z całej Polski, a my mamy wielką przyjemność i zaszczyt siedzieć w jury i oceniać ich zmagania. Stawiam przede wszystkim na kreatywność, zaangażowanie i partnerstwo. Doceniam pary, którym nawet, jeśli coś nie wyjdzie, ale widzę, że się bardzo starają, to ja to doceniam. Jakby ten zero-jedynkowy wynik nie jest dla mnie tak istotny, jak ich zaangażowanie i wspieranie się nawzajem – mówi Katarzyna Cichopek.

„Czar par” powraca na antenę Telewizji Polskiej po 23 latach przerwy. Jurorka podkreśla, że konkurencje przygotowane przez twórców programu są tak różne i tak ciekawe, że emocji z pewnością nie zabraknie.

– Konkurencje są bardzo różne, od sportowych, przez intelektualne, kulinarne, sprawnościowe, różne. Na tym polega właśnie czar tego programu, że z każdą konkurencją będziemy zaskakiwać widzów pomysłowością – mówi Katarzyna Cichopek.

W fotelach jurorów oprócz Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zasiądą także Dorota Chotecka z Radosławem Pazurą oraz juror specjalny – ekspert w swojej dziedzinie, a zarazem gorące nazwisko w show-biznesie. Już teraz aktorka zdradza, że wśród jurorów czasem będą się toczyć burzliwe dyskusje na temat par i ich sposobów wywiązywania się z zadań, jakie zostały im postawione.

– Nie zgadzamy się bardzo często i fajnie, bo możemy o tym podyskutować i porozmawiać, wymienić się spostrzeżeniami, kto, na co stawia i jak każdy ocenia te pary, więc to też jest dla nas bardzo ciekawe wyzwanie. Musimy być sprawiedliwi, są to subiektywne oceny nasze, więc mamy prawo się nie zgadzać – dodaje Katarzyna Cichopek.