W mediach często pojawiają się plotki na temat małżeństwa Piotr Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Na zmianę mówi się albo o kryzysie pary, albo domniemanej ciąży Karoliny. Jak Kraśkowie reagują na takie doniesienia i czy jeszcze przejmują się nimi?

- Nigdy żadnych takich rewelacji nie komentujemy i myślę, że każdy wie, że trochę z tym show-biznesowymi historiami to jest jak z bajkami. Kto chce, to wierzy. Kto nie chce, to jednak ma jakieś zdanie na ten temat. W naszym przypadku chyba jest tak samo - stwierdziła żona dziennikarza.

Uważa też, że jeśli przyjęło się taki tryb życia, to hipokryzją byłoby dementować każde doniesienia i zbytnio się nimi przejmować.