... Naomi Campbell wyznała, że jest w stanie wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia. Jednocześnie podkreśliła, że wcale się nie głodzi.

- Jem, kiedy mam na to ochotę. Jeśli chcę sobie zrobić dzień po prostu bez jedzenia, to robię to i piję tylko wodę albo sok. Zależy, jak się czuję. To może być jeden dzień, ale też dwa razy w tygodniu - powiedziała.

Dodała, że takie sytuacje zdarzają się m.in. w upalne dni, gdy nie ma apetytu. Modelka znana jest ze swoich restrykcyjnych diet. Kilka lat temu przyznała się do przechodzenia na Master Cleanse 3 razy w roku. Utrzymywała wtedy, że dzięki temu może oczyścić swój organizm.