Lekarze PPOZ zaapelowali do rodziców o odpowiednie zabezpieczanie dzieci przed upałem. Jak wskazali, wysokie temperatury są niebezpieczne, a bez odpowiedniej ochrony mogą doprowadzić do udaru czy poparzeń.

- Zdecydowanie odradzamy przebywanie w pełnym słońcu w godzinach jego największego nasilenia. W południe należy unikać spacerów z dzieckiem w głębokim wózku – optymalnym czasem są godziny poranne lub późno popołudniowe, gdy słońce chyli się ku zachodowi - podkreśliła prezeska PPOZ Bożena Janicka.

Lekarze wyjaśnili, że głębokie, dziecięce wózki w upały działają jak termos - temperatura wewnątrz jest co najmniej kilka stopni wyższa niż na zewnątrz. Przez to dziecko znajdujące się w takim wózku narażone jest na szybsze przegrzanie i odwodnienie. Jak zauważono, dziecko możne nie zdążyć zaprotestować zanim z powodu temperatury zasłabnie.

- Nie bez znaczenia są też kolory budek w wózkach. Czarne i ciemne jeszcze bardziej przyciągają promienie. Zatem jeśli mamy czarny wózek, osłońmy budkę jasnym nakryciem (nie wlot do wózka!) Aby do wózka dostało się więcej powietrza można opuścić daszek gondoli i zastąpić go parasolem. Przed wyjściem na spacer z niemowlakiem nie wolno zapomnieć o zapasie płynów - zaznaczyła Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili również uwagę na zasady, jakimi powinni kierować się rodzice już starszych dzieci. Podczas zabaw na placu zabaw powinny mieć osłoniętą głowę. Co więcej, opiekunowie powinni pilnować, by regularnie, co pół godziny, nawadniały się.

"Absolutnie, pod żadnym pretekstem, nie wolno pozostawiać dzieci w nagrzanych samochodach", zaapelowali dodając, że przy temperaturze 30 stopni Celsjusza na zewnątrz, w środku auta może być nawet dwa razy więcej.

Choć kąpiele słoneczne są zalecane ze względu na witaminę D, to wysokie temperatury mogą być zabójcze dla organizmu, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Wraz ze wzrostem temperatury do 30 stopni Celsjusza, wzrasta również zagrożenie udarem cieplnym. Niekontrolowane, długotrwałe przebywanie na słońcu może także doprowadzić do poważnych poparzeń.

Zalecane jest stosowanie kremów z wysokim filtrem UV i ochrona głowy w postaci kapelusza, czapki czy chustki. W upały powinno się też wypijać więcej płynów – dziennie zaleca się nawet dwa litry, najlepiej wody mineralnej.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ mhr/