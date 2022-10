Choć 80% rodziców uważa, że dobrze radzi sobie w pracy, to jednocześnie 43% z nich myśli o zmianie zatrudnienia w najbliższym czasie.

Korzyści płynących z elastyczności w miejscu pracy jest wiele, doskonale wiedzą o tym między innymi aktywni zawodowo rodzice. To osoby, które szczególnie cenią sobie możliwości dopasowania dnia pracy do codziennych obowiązków ze względu na nieprzewidziane często okoliczności związane z opieką nad dziećmi. Jak pokazuje raport ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy”, w czołówce tych najważniejszych wskazanych przez respondentów będących rodzicami znalazły się więcej czasu spędzanego z rodziną, przyjaciółmi (19%) oraz przeznaczonego na odpoczynek i regenerację (14%), a także krótszy czas dojazdu do pracy oraz bardziej produktywny dzień (13%).

- Moment, w którym pracownik zostaje rodzicem, często w znaczący sposób wpływa na jego motywację, chęć do pracy i rozwoju, a także potrzebę zrozumienia oraz elastyczności ze strony pracodawcy, zarówno w aspekcie godzin pracy jak i jej sposobu. Niektóre organizacje mając na względzie dobro zapracowanych rodziców pomagają im w trudzie łączenia „dwóch etatów”, tworząc w swojej przestrzeni specjalne miejsca dedykowane najmłodszym. Część firm decyduje się na przykład na otworzenie przedszkola czy żłobka na swoim terenie, tak aby pracujący rodzic miał maksymalny komfort oraz poczucie, że pociecha znajduje się nieopodal, w pełni zaopiekowana. Coraz częściej pojawia się także możliwość przyprowadzenia malucha do biura w sytuacji, gdy mama lub tata nie może zapewnić mu innej opieki. Pracodawcy wprowadzają tego typu udogodnienia między innymi z uwagi na fakt, że same koszty z tym związane są niczym w porównaniu z kosztami całkowitej absencji pracownika - mówi Piotr Zygmunt, ekspert rynku pracy, lider linii biznesowej RPO w ManpowerGroup.

Raport poruszył również kwestię samopoczucia pracujących rodziców na aktualnie piastowanym stanowisku. Dane pokazują, że 80% z nich czuje się dobrze w miejscu pracy, a 60% uważa, że każdy dzień jest okazją do nauki nowych umiejętności. 57% twierdzi że większość dni spędzanych w miejscu zatrudnienia sprawia im przyjemność, a ponad połowa (51%) czuje się spełnionym w pracy.

Z raportu ManpowerGroup wynika również, że choć w dużej mierze rodzice odczuwają pozytywne emocje w związku z miejscem pracy, to 43% myśli o zmianie aktualnego pracodawcy w najbliższych 12 miesiącach. 4 na 10 (41%) aktywnych zawodowo opiekunów dzieci brakuje motywacji, a dla 39% każdy dzień w pracy jest wyzwaniem.

- Jako grupa pracownicza, rodzice zwykle wykazują się dużą lojalnością, bardzo ważne są dla nich bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji. Niestety, obecna sytuacja może być wyzwaniem dla aktywnych zawodowo rodziców – stale rosnące koszty życia powodują, że nad lojalnością bierze górę chęć wyższych zarobków, dlatego też tak wielu z nich myśli o zmianie pracy. Dodatkowy aspekt w postaci powrotu do biur spowodował, że część osób nie jest w stanie pogodzić obowiązków pracownika z równie wymagającymi obowiązkami mamy czy taty. W związku z tym rodzice rozważają zmianę miejsca pracy na takie, które daje jeszcze większą niż dotychczas elastyczność - podsumowuje Piotr Zygmunt.