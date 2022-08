Czego nie może zabraknąć w wyprawce szkolnej?

Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Empiku*, niemal połowa ankietowanych rodziców zamierza kupić w tym roku całą nową wyprawkę. Kompletując ją tuż przed pierwszym dzwonkiem albo nawet po 1 września, warto zacząć od podstaw, czyli od zeszytów – przyda się przynajmniej jeden do każdego przedmiotu. W drugiej kolejności powinniśmy sprawdzić stan posiadanego już plecaka i piórnika naszego ucznia. Dziecko korzysta z nich każdego dnia przez prawie cały rok, więc dość łatwo się one zużywają. Podobnie, przybory do pisania – zazwyczaj konieczne jest doposażenie piórnika w nowe ołówki, długopisy, kolorowe cienkopisy, gumki do ścierania czy temperówkę. Nie mniej ważne są bidon i pudełko na drugie śniadanie, które pomagają kształtować zdrowe nawyki żywieniowe od najmłodszych lat. Listę niezbędników zamykają strój i obuwie na WF – przed pierwszym dzwonkiem koniecznie upewnijmy się, czy ubrania nie wymagają wymiany.

Jaki plecak wybrać, aby był praktyczny i bezpieczny?

Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta oraz autor książek i filmów VOD „Mamo, Tato co Ty na to?”, przypomina, że dzieci noszą plecaki i tornistry w czasie dynamicznego rozwoju ich ciał – szybkiego wzrostu, zmian hormonalnych, zmian rozkładu ciężaru ciała itd. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio dobrać ten podstawowy element wyprawki. Niezależnie, czy postawimy na plecak, czy tornister, musi być on lekki i odpowiednio przylegać do pleców dziecka, a jego dolna krawędź powinna sięgać granicy kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego.

– Kluczowym czynnikiem jest komfort i ergonomia, minimalna waga i dostosowanie do parametrów dziecka. Niewielki rozmiar i możliwość precyzyjnej regulacji pasków i szelek. Kolejny element to bezpieczeństwo – czyli odpowiednie odblaskowe elementy. Przyda się też wewnętrzna kieszeń na rzeczy ważne, choćby klucze, dokument… Jeśli tornister lub plecak są odpowiednio dobrane dla dziecka, obydwa rozwiązania są dobre – zapewnia Paweł Zawitkowski.

Wyprawka dla pierwszaka

Szczególnym wydarzeniem w życiu rodzica i dziecka jest kompletowanie wyprawki do pierwszej klasy.

– Oprócz podstawowych przyborów szkolnych opiekunowie powinni umieścić na liście zakupów dwa worki – jeden na buty na zmianę, a drugi na WF - tłumaczy Daniela Wojewoda, starsza menadżerka kategorii, ekspertka wyprawki szkolnej w Empiku. - Z pewnością przydadzą się również przybory plastyczne, teczka z gumką oraz mały plecaczek na wycieczki szkolne. Informacji o tym, czego konkretnie wymagać będą nauczyciele, najlepiej szukać na stronie szkoły bądź bezpośrednio w szkolnym dzienniku elektronicznym.

W przypadku maluchów na szczególną uwagę zasługują artykuły piśmiennicze.

– Dla pierwszoklasisty, najlepsze będą ołówki i długopisy o specjalnie wyprofilowanym lub trójkątnym uchwycie. Potrzebne będą też dostosowane do małych paluszków i bezpieczne nożyczki oraz mała i nieco większa, elastyczna linijka – dodaje fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski.

Tegoroczne hity i trendy wyprawkowe

W badaniu Empiku aż połowa rodziców nastolatków przyznała, że ich dzieci same decydują o każdym elemencie wyprawki. Mają swoje zdanie i wybierają produkty, które im się po prostu podobają.

– W tym sezonie hitowe kolekcje Crazy Cats, Galaxy, Game Over, a także Back to Hogwarts i Friends. Absolutnym hitem, zwłaszcza wśród młodszych uczniów, okazały się hologramowe kotki, ale nie słabnie też popularność świata czarodziejów – mówi Daniela Wojewoda.

Co przyda się uczniom szkół ponadpodstawowych?

Warto pamiętać, że licealiści, oprócz podstawowej wyprawki, potrzebują również kalkulatorów oraz przyborów do geometrii: linijek, ekierek, kątomierzy i cyrkla. Ponadto dla wielu wzrokowców zbawienne są zakreślacze, cienkopisy, karteczki indeksujące i tzw. post-ity. Przydatne będą również artykuły biurowe, które pomogą uporządkować wszelkie materiały i notatki, takie jak koszulki na dokumenty, segregatory czy teczki.

* Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku, przeprowadzone w dniach 5-11.07.2022 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 501 respondentów – dorosłych posiadających dzieci

