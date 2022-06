1 czerwca to bardzo ważna data dla każdego dziecka, dlatego postaraj się sprawić, żeby pociecha poczuła się tego dnia wyjątkowo. Spróbuj tak zorganizować sobie czas, aby jak największą jego część poświęcić dzieciom. Nawet najlepsze zabawki nie zastąpią wspólnie spędzonych chwil, ale w miarę możliwości warto pamiętać też o mniejszym lub większym upominku dla syna czy córki. Zdradzamy inspiracje na zabawy zarówno na świeżym powietrzu, jak i w domu, dzięki którym nawet brzydka pogoda nie pokrzyżuje waszych planów.

Rodzinny piknik

Jeśli aura dopisuje nic nie stoi na przeszkodzie, aby spędzić Dzień Dziecka na łonie natury w parku albo na polanie za miastem i zorganizować tam piknik. Podziwianie przyrody oraz wspólne biesiadowanie to świetna okazja do zacieśniania więzi, ale warto też zadbać o część rozrywkową. Do aktywnego spędzania czasu przyda się piłka albo zestaw do badmintona, choć prosta gra w berka czy puszczanie i łapanie baniek mydlanych też będzie świetną zabawą.

– Na pikniku doskonale sprawdzą się również zwykłe karty lub bierki, które nie zajmą dużo miejsca w koszu piknikowym i są lekkie. Zabieranie ze sobą puzzli lub gier planszowych może być ryzykowne, ze względu na możliwość zgubienia elementów. Warto też spakować kilka książeczek do poczytania w przerwie pomiędzy aktywnościami – podpowiada Joanna Bruszewska, ekspertka ze sklepu Bee.pl, z asortymentem produktów dla dzieci i zabawek.

Bal przebierańców

Choć bale przebierańców kojarzą się raczej z karnawałem niż z Dniem Dziecka, taka impreza to świetny pomysł na spędzenie tego wyjątkowego święta. Maluchy z pewnością będą miały mnóstwo pomysłów na przebrania, ale warto ustalić motyw przewodni. Możesz postawić na ulubioną bajkę – wtedy każdy członek rodziny wcieli się w wybraną postać. Świetnym pomysłem jest zaproszenie kolegów i koleżanek pociechy i wcześniejsze ustalenie z ich rodzicami tematu imprezy. Ciekawą rozrywką na balu przebierańców jest malowanie twarzy – nie musisz do niego zatrudniać specjalnej osoby – wystarczą hipoalergiczne farbki do ciała i trochę wyobraźni. Jako zabawa doskonale sprawdzą się też kalambury, karaoke z najpopularniejszymi wśród dzieci hitami albo niezastąpione planszówki. Koniecznie pamiętaj o smakołykach dla gości i owocowej lemoniadzie – towarzystwo z pewnością zgłodnieje, a przecież musi mieć dużo energii do zabawy! Kinderbal to dobra opcja zarówno do organizacji w mieszkaniu, jak i w ogrodzie lub na działce jeśli pogoda dopisze.

Turniej planszówek

Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka, który zaangażuje wszystkich domowników i będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla maluchów, jak i starszaków? Bezkonkurencyjny będzie turniej planszówek – szczególnie pod koniec dnia, gdy będziecie nieco zmęczeni innymi wrażeniami.

– Młodsze dzieci dobrze odnajdują się w grach fabularnych, gdzie samemu wymyśla się bohaterów i historie, natomiast starsze pociechy chętnie zagrają w strategiczne planszówki. Niezależnie od wieku sprawdzą się gry z pytaniami na kartach, w których uczestnicy mają określony czas na udzielenie odpowiedzi – to dobra okazja, aby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie nawzajem. Wspólne granie z dziećmi daje im nie tylko ogromną radość, ale uczy też zdrowej rywalizacji – dodaje Joanna Bruszewska.

Wspólne gotowanie

Święto dzieci potrzebuje specjalnej oprawy kulinarnej, którą przygotujesz razem z pociechą. Wspólne gotowanie to doskonała zabawa, która daje możliwość nabycia nowych, praktycznych umiejętności. Co więcej, jeśli jesteś rodzicem niejadka unikniesz zmarnowania się potrawy – dziecko będzie chciało sprawdzić efekty swojej pracy i z pewnością zje ją ze smakiem. Co przygotować? Dobrą opcją będą mini pizzerinki z ulubionymi dodatkami, powykrawane za pomocą foremek w finezyjne kształty. Sprawdzą się też ciasteczka i muffinki, które udekorujecie kolorowym lukrem lub owocową posypką. Możecie również przygotować cake popsy, czyli ciasteczkowe lizaki na przykład z pokruszonych herbatników, wymieszanych z kremem czekoladowym i mascarpone, z których uformujecie kulki i nadziejecie na wykałaczki.

Zabawy kreatywne

Dzieciaki uwielbiają kreatywne zajęcia, dlatego koniecznie wpisz je w plan dnia na 1 czerwca! Tego typu aktywności łączą w sobie dwa aspekty – sprawiają frajdę pociechom, a przy okazji rozwijają ich wrażliwość artystyczną, zwiększają kreatywność i ćwiczą zdolności manualne.

– Dobrym rozwiązaniem będą zestawy kreatywne do tworzenia biżuterii albo plastelina lub masa plastyczna do lepienia fantazyjnych stworków. Super zabawą jest też origami – w Internecie można znaleźć proste instruktaże tworzenia modeli z papieru, ale dostępne są także gotowe komplety do składania papierowych rzeźb 3D. Ciekawą rozrywką jest również poszukiwanie skarbów zakopanych w piaskownicy lub – w wersji domowej – piasku kinetycznym, który możemy wsypać do miski – mówi Joanna Bruszewska.

Jeśli zapomnisz się zaopatrzyć w specjalne artykuły papiernicze czy zestawy kreatywne, wykorzystaj to co zawsze masz w kuchni, czyli sól i mąkę, które po dodaniu wody zmienią się w masę solną. Uformujecie z nich figurki, a po wyschnięciu możecie pomalować je farbami.

Niezależnie od planów na Dzień Dziecka najważniejsze jest wspólne spędzenie czasu, które będzie najlepszym prezentem dla pociechy. Upominek jakim je obdarujesz to jedynie dodatek – oczywiście ucieszy dziecko i wywoła uśmiech na jego twarzy, ale wspomnienia z pewnością zostaną z nim na dłużej niż zabawka.