Chcąc zapewnić sobie odpowiedni komfort również podczas snu, należy rozejrzeć się za właściwą piżamą, która będzie odpowiednia nie tylko podczas spania, ale przyda się również po porodzie. Takie właśnie są piżamy ciążowe, które znajdziecie w ofertach producentów dostępnych na rynku. Marki oraz projektanci prześcigają się w coraz to nowych pomysłach tak, aby jak najlepiej dogodzić swoim klientkom i sprostać ich wszystkim potrzebom oraz zachciankom, a jak wiadomo, kobiety w ciąży potrzebują wyjątkowej opieki i wsparcia, nawet w kwestii wydawać by się mogło, tak błahej, jak piżama.

Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając piżamę ciążową?

Zbliżające się ciepłe dni sprawiają, że potrzebujemy zupełnie innej bielizny nocnej niż podczas zimy. Z pomocą przychodzą więc lżejsze piżamki składające się z koszulek z krótkim rękawem oraz szortów. W przypadku kobiet w ciąży kluczową kwestią jest wygoda, ale warto wybrać fason, który oprócz bycia ładnym, będzie przede wszystkim funkcjonalny. Piżamy ciążowe mają to do siebie, że sprawdzą się również po okresie ciąży i są przystosowane do późniejszego karmienia piersią. W tym celu ciążowe modele piżam wyposażone są w zapięcia na guziczki zastosowane w górnej części piżamy, które można w łatwy i szybki sposób bezproblemowo rozpiąć i zapiąć ponownie. Dodatkowo szorty do kompletu najczęściej posiadają gumkę w pasie, która odpowiednio utrzymuje spodenki na miejscu, nie wywierając zbytniego nacisku na brzuch. Funkcjonalność i wygoda to jedno, ale szukając swojej nowej ulubionej wiosennej piżamy, warto też kierować się swoimi preferencjami i upodobaniami, w skrócie wybierz piżamę ze wzorem, który Ci się podoba. Jeśli jesteś przyszłą mamą i myślisz nad wiosenną piżamką, która wniesie do twojej szafy powiew wiosennej świeżości, postaw przede wszystkim na kolory. Pastele, intensywne barwy, a może printy, na które wcześniej nie miałabyś odwagi? Wybierz to, co akurat Ci się spodoba, w wiosennej szafie chodzi o to, aby lekko podkręcić swój styl i nadać mu nowego letniego wyrazu.

Koszule nocne- doskonałe rozwiązanie dla przyszłych mam

Wiele kobiet nie preferuje spania w piżamach i zamiast tego wybierają luźne koszule nocne. Jeśli też jesteś jedną z nich, to doskonale trafiłaś. Porównamy zalety koszulek i piżamek i pomożemy z wyborem. Koszule nocne zapewniają kobietom w ciąży odpowiedni komfort, nie krępują ruchów i przede wszystkim nie uciskają w pasie, co może się zdarzyć podczas noszenia typowej piżamy. Koszule nocne są na tyle przewiewne, że podczas noszenia zapewnicie sobie właściwą termoregulację własnego ciała. Dodatkowo możecie być pewne, że nic nigdzie nie będzie uwierać, a sama koszula otuli wasze ciało i zadba o nie jak druga skóra.

Organiczna ciążowa bielizna nocna - dlaczego warto rozważyć jej wybór?

Przyszłe mamy chcą zapewnić swojemu maleństwu jak najlepszą opiekę, nawet zanim przyjdzie na świat. Zdrowa mama to zdrowy dzidziuś, więc warto również, żeby mama zadbała też jak najlepiej o siebie. Wybór właściwej piżamy ciążowej to nie tylko odpowiedni fason, który będzie zarówno estetyczny, jak i praktyczny, należy brać pod uwagę również materiał, z jakiego piżamka jest wykonana. W tej kwestii przodują naturalne tkaniny, dzięki którym możesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach. Zapewniają one doskonałą termoregulację, idealnie odprowadzają wilgoć, a niektóre posiadają nawet specjalne właściwości. Organiczne materiały sprawdzą się doskonale w przypadku wszelkich problemów skórnych, również tych przewlekłych. Piżamy ciążowe wykonane z włókien bambusowych są świetnym wyborem, dzięki którym cieplejsze dni oraz upały nie będą wam straszne. Bambus posiada szereg ważnych cech, które zdecydowanie wyróżniają go na tle innych organicznych tkanin. Te specjalne włókna zapewniają o kilka stopni mniejszą temperaturę, niż panuje dookoła, nawet w środku lata. Zimą natomiast przyjemnie i delikatnie ogrzewają, dostosowując się do panujących warunków. Dodatkowo bambusowe tkaniny mają działanie antybakteryjne i antygrzybiczne, tak więc zapobiegają rozprzestrzenianiu się wszelkich infekcji oraz powstawaniu brzydkich zapachów. Jeśli zależy Ci na jak najlepszej ochronie Ciebie i twojego maluszka podczas snu, rozważ zakup bambusowej piżamy ciążowej lub koszuli nocnej.

Mamy nadzieję, że nasze rady i przykłady pomogą Wam w wyborze idealnej piżamy ciążowej.