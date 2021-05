... ich stosowanie w przyszłości może przynieść niewiele dobrego.

Reklama

O wychowaniu maluchów opowiedziała w DDTVN trenerka personalna Agnieszka Białecka – Rutkowska.

- Dziecko to jest odrębny byt, odrębny człowiek, który ma takie same prawa. My nie uchronimy dziecka przed błędami, zresztą to nie jest nasza rola, bo błędy uczą. Ważne, żeby rodzice zaczęli słuchać dzieciaków i dawali im przestrzeń na własne decyzje - powiedziała.

A co z nagrodami? Dlaczego mogą tak naprawdę działać demotywująco?