Wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia malucha oraz kontynuacja tego sposobu żywienia dziecka przy jednoczesnym wprowadzaniu do jego diety pokarmów uzupełniających jest zalecane przez wszystkie najważniejsze organizacje zajmujące się zdrowiem i żywieniem najmłodszych, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO) czy Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP). Ta rekomendacja jest uzasadniona m.in. tym, że matczyny pokarm dostarcza maleństwu kluczowe składniki odżywcze, ale też wspiera jego odporność.

Dlaczego niemowlę nie chce ssać piersi?

Niemowlę odmawia ssania piersi, mimo że wcześniej nie było z tym problemu? Przyczynami mogą okazać się niewielkie, a jednak znaczące zmiany dla malucha, m.in. inne perfumy mamy, głośne dźwięki telewizora, ostre światło czy zbyt wysoka lub za niska temperatura w pokoju, w którym dziecko jest zazwyczaj przystawiane do piersi.

Incydentalna niechęć malucha do ssania piersi mamy nie powinna niepokoić. Jednak gdy taka sytuacja zacznie się regularnie powtarzać, należy bacznie obserwować dziecko, udać się z nim do lekarza pediatry, doradcy laktacyjnego lub poprosić o wizytę położną środowiskową.

Najpopularniejsze powody, które sprawiają, że niemowlę przejawia niechęć do karmienia go piersią:

nieodpowiednia technika przystawienia do piersi,

niemowlę odczuwa ból (ząbkowanie, kolki, pleśniawki, zaparcia),

mleko z piersi wypływa zbyt szybko lub nie wypływa w ogóle,

maleństwo nie jest głodne.

Jak opanować sytuację?

Na początek – chociaż może się to okazać niełatwe – trzeba uzbroić się w cierpliwość i stać się oazą spokoju. Często się zdarza, że niemowlę nie chce ssać piersi, ponieważ odczuwa negatywne emocje mamy – stres, niepokój, zniecierpliwienie czy smutek. By uniknąć takiej sytuacji, przed przystawieniem dziecka do piersi kobieta powinna spróbować się zrelaksować. Jeśli maluch jest niespokojny, pomóc może tulenie czy kołysanie na rękach. Przed karmieniem należy również upewnić się, czy niemowlę nie ma podwyższonej temperatury, brudnej pieluszki albo mocno napuchniętych dziąseł. Dodatkowo warto zadbać o to, aby karmienie odbywało się w miłej atmosferze i w miejscu komfortowym zarówno dla mamy, jak i dla dziecka.

Jeśli mama zobaczy pierwsze oznaki głodu malucha, już wtedy może rozpocząć przygotowania do karmienia. Za sprawą takiego podejścia niemowlę będzie miało czas na oswojenie z piersią i wygodne ułożenie się w objęciach mamy.

Co zrobić, jeśli dziecko konsekwentnie odmawia ssania piersi?

Przede wszystkim nie należy zbyt szybko się poddawać – warto próbować przystawiać dziecko do piersi kilka razy w ciągu dnia oraz karmić go odciągniętym pokarmem, używając do tego pipetki lub kubeczka. Dzięki temu niemowlę nie przyzwyczai się zbyt szybko tylko do butelki, z której zazwyczaj łatwiej mu pobierać pokarm. Istotne w tym czasie jest również regularne odciąganie pokarmu – to jeden ze sposobów na podtrzymanie laktacji.

Komplikacje przy karmieniu piersią lub choroby powodują, że 40% kobiet we wczesnym okresie życia dziecka karmi lub dokarmia dziecko mlekiem modyfikowanym, a później liczba ta wzrasta nawet do 70%[2]. Jednym z głównych powodów wprowadzenia karmienia mieszanego jest m.in. niski przyrost masy ciała niemowlęcia. W takiej sytuacji z myślą o wspieraniu rozwoju i potrzebach żywieniowych niemowlęcia mama – w porozumieniu z lekarzem pediatrą – powinna wybrać odpowiednie mleko następne.

