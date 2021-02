Z badań wynika, że dzieci śpią coraz krócej, co negatywnie wpływa na ich życie.

O tym problemie opowiedział w DDTVN pedagog społeczny prof. Mariusz Jędrzejko.

– Mogę powiedzieć rodzicom, że do 12-13 roku życia wszystkie technologie cyfrowe muszą być wyłączone o 21. A o 22 musi być wyłączone światło. To nie jest średniowiecze. To jest struktura funkcjonowania mózgu dziecka – stwierdził.