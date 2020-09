Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest pierwsze śniadanie. Natomiast bardzo często bagatelizujemy drugi posiłek w ciągu dnia – błędnie uznając za taki każdą, nawet bardzo niezdrową przekąskę. Dlatego tak ważne jest, by przez drugie śniadania, które przygotujemy naszym dzieciom do szkoły, nauczyć je dobrych przyzwyczajeń żywieniowych, które zabiorą ze sobą w dorosłe życie.

Woda, sok czy herbata?

Uzupełnianie płynów w ciągu dnia jest bardzo istotne. Przyjmuje się, że maluch w wieku wczesnoszkolnym powinien przyjąć 50-60 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. Liczba ta jest mniejsza dla nastolatków – ok. 40-50 ml płynów na kilogram masy ciała. Co istotne – mniej więcej 1/3 tego zapotrzebowania dziecko spożywa razem z jedzeniem. Warto również pamiętać o podwojeniu tej dawki, jeśli rozkład dnia naszej pociechy zakłada dodatkową aktywność fizyczną. Co przygotować dziecku do picia? Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście woda. Jednak podczas chłodnych miesięcy nie należy ona do ulubionych napojów dzieci – warto wówczas zastąpić ją herbatą w kubku termicznym. Alternatywnym i równie dobrym rozwiązaniem są również soki, ale pamiętajmy, że właściwa porcja tego płynu dla dziecka to mniej więcej 300 ml, czyli jedna szklanka dziennie.

Drugi posiłek to nie przekąska

Bardzo często uznajemy, że drugie śniadanie może zastąpić drobna przekąska. Jednak zapominamy o tym, że w rzeczywistości powinno ono stanowić pełnowartościowy posiłek, a w związku z tym być odpowiednio zbilansowane. Pożywne drugie śniadanie zawiera najważniejsze składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcze oraz owoce lub warzywa. Dlaczego to tak ważne? Ze względu na to, że takie połączenie odpowiednich substancji zapewni naszemu dziecku odpowiednią dawkę energii (węglowodany), a także uczucie najedzenia (białko oraz tłuszcze). Pamiętajmy również o tym, że jeżeli nasze dziecko nie je w szkole obiadu, w jego plecaku powinien znaleźć się posiłek, który wielkością i sytością będzie porównywalny do pierwszego śniadania powiększonego o zdrową przekąskę.

Kreatywne pudełko z drugim śniadaniem

Przygotowując drugie śniadanie dla dzieci warto kierować się ogólnie przyjętymi normami zdrowych i pełnowartościowych posiłków – wybieramy możliwie najmniej przetworzone, pełnoziarniste produkty. To właśnie one stopniowo uwalniają energię, zapewniając dzieciakom potrzebną dawkę energii w ciągu dnia w szkole. Jednym z najpopularniejszych drugich śniadań jest oczywiście kanapka, ale nie jest ona jedynym właściwym wariantem. Bardzo dobrze sprawdzą się również muffinki, domowe batony czy kolorowe sałatki. Bułeczki jeżyki, bananowe kulki mocy, ryżanka z kurczakiem.

Pamiętajmy, by każdego dnia dbać o pożywne i zróżnicowane posiłki, które będą wspierały koncentrację dzieci, a tym samym przyswajanie wiedzy. To bardzo ważne – zwłaszcza dzisiaj, kiedy wiele szkół funkcjonuje zmianowo, a nasze pociechy potrzebują dużo energii, by przyzwyczaić się do nieco innej, szkolnej rzeczywistości.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Thermomix®.