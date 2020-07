Nie ma normy co do tego, ile dziecko powinno przespać, sen jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Jeżeli dziecko wygląda na wypoczęte i wesołe, to nie wątpliwie ilość snu w zupełności wystarcza mu do regeneracji sił. Niestety często zdarza się, że usypianie dziecka nie jest łatwą sprawą. Dziecko nie chce zasnąć lub budzi się w środku nocy, przez co chodzi w dzień drażliwe, podenerwowane i marudne. Przyczyn zakłócenia prawidłowego snu może być naprawdę wiele. Do najczęstszych z nich należą: koszmary nocne, hałas, stresujące wydarzenia, złe oświetlenie, nieodpowiednia temperatura, niewygodne łóżko itp. Oto kilka rad, które mogą pomóc, aby sen dziecka był spokojniejszy i efektywniejszy:

Zapewnij dobre warunki dziecku w sypialni, czyli takie które zapewnia spokojny i niczym nie przerywany sen. W sypialni dziecka powinien być spokój i cisza. Nadmierny hałas, nieodpowiednia temperatura czy tez złe oświetlenie w pokoju (jeżeli dziecko śpi przy lampce nocnej) mogą wybudzać go ze snu.

Zapewnij poczucie bezpieczeństwa. Koszmary to jedna z najczęstszych przyczyn, która zakłóca spokojny sen dziecka. Najczęściej dotykają one dzieci w wieku 3-7 lat. Należy wówczas wykazać się dużym poczuciem zrozumienia w takiej sytuacji, dziecko powinno wiedzieć, że nic mu nie grozi i zawsze może na nas liczyć. Powodem nerwowego wybudzania mogą być również stresujące wydarzenia – należy dowiedzieć się co jest przyczyna niepokoju dziecka, aby moc temu zaradzić.

Wprowadź codzienna rutynę. Dziecko powinno mieć wyrobiony nawyk chodzenia spać o tej samej porze. Wcześniejsze, codzienne czynności takie jak kapel, kolacja, bajka na dobranoc, powinny sugerować mu, ze nadchodzi pora ułożenia się do snu. Dziecku bardzo potrzebna jest rutyna i wbrew pozorom z łatwością przystosowuje się do panujących zasad.

Zapewnij odpowiednią dawkę ruchu przed snem. Dziecko „wymęczone” łatwiej zasypia, należy jednak pamiętać, aby nie przesadzać ze zbytnią aktywnością fizyczną. Zbyt duże przemęczenie może również spowodować problemy ze snem.

Zaspokój wszystkie potrzeby dziecka przed snem. Głód czy pragnienie, mogą obudzić maluszka. Nie należy jednak zbytnio przekarmiać go przed snem. Zanim ułożymy dziecko do łóżka sprawdźmy czy ma sucho w pieluszce, jeżeli natomiast samodzielnie załatwia swoje potrzeby dopilnujmy, aby się wysiusiało zanim zaśnie.

Częstym powodem problemów ze snem jest nieodpowiednie łódzko, które może być za ciasne lub zbyt duże. Upewnij się wiec czy jest ono wygodne. Materac powinien być nowy, nie zapadać się, nie uwierać oraz nie być zbyt twardy. Przed ułożeniem dziecka do snu sprawdźmy czy wszystko jest dokładnie wyścielone i nic nie będzie ugniatać.

Istnieje wiele odpowiedzi na pytanie jak zadbać o sen dziecka, które wynikają z uniwersalnych zasad higieny snu. Wprowadzenie do rytmu dnia przyczyni się do zapewnienia maluchowi dobrego zdrowia i doskonałego samopoczucia na co dzień.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów portalu BabyMama.pl.